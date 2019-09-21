Дебетовые карты с процентом на остаток в банке «Ак Барс»

Банк: Ак Барс
Найдено 8 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 7% 0 - 790 до 1,25%
  • для путешествий
  • супермаркеты
  • другое
до 5% 0 - 1 788 до 10%
  • для путешествий
  • супермаркеты
  • другое
до 5% 800 нет нет
Visa Gold
Mastercard Gold
 до 5% 3 000 нет нет
до 5% 7 000 нет
  • для путешествий
  • супермаркеты
  • другое
Mastercard Unembossed Non-Personalized
Mastercard Unembossed
 до 5% 300 нет нет
Мир Классическая
до 5% 200 нет нет
Mastercard Standard
 5% 0 есть нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

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Умная карта
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Отзывы

Супер оперативное и неожиданно приятное решение
Оценка: 5 Проверяется
Супер оперативное и неожиданно приятное решениеВ 18.02.2019 при открытии вклада сотрудник банкапредложила открыть карту Халва и рассказал о возможности  повысить
 ... Весь отзыв
Прекрасная работа контактного центра.
Оценка: 5 Проверяется
Помогли в течении часа. Сотрудник всё выслушал и помог о всеми вопросами. Очень надеюсь так будут работать все банки.
Ну и качество звука хорошо, а то обычно как в ведро слышно... Весь отзыв
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Дебетовые карты с процентом на остаток в банке «Ак Барс» в городах:

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На сайте Banki.ru представлена подробная информация о том, как стать держателем дебетовой карты банка «Ак Барс» с процентом на остаток средств. Онлайн-сервис работает в режиме 24/7, поэтому вы можете искать ответы на интересующие вас вопросы в удобное время. Все сведения проходят регулярную проверку в автоматическом режиме и при необходимости оперативно обновляются, что гарантирует их актуальность и достоверность.

Важные особенности продукта

Дебетовый пластик позволяет владельцу использовать только те средства, которые лежат на счете. Нет возможности взять кредит либо воспользоваться овердрафтом, зато вы не будете ничего должны банку. Обычно такой платежный инструмент используют, чтобы:

  • оплачивать товары и услуги;
  • совершать денежные переводы;
  • снимать наличные в банкоматах;
  • получать зарплату, стипендию или различные пособия.

    • Благодаря начислению процентов на оставшуюся на счете сумму, которое происходит по итогам определенного периода (обычно это месяц или год), пластик можно использовать как альтернативу банковскому вкладу. Он превращается в выгодный способ хранения денег.

    Для контроля доходов и расходов предусмотрен личный кабинет на сайте банка. Он защищен паролем, и доступ к нему есть только у вас. В нем фиксируется каждое движение средств.

    Как сделать выбор?

    Банк предлагает множество программ, и у каждой — свои уникальные условия. Как выбрать предложение, которое оптимально подходит именно вам? Начать поиск следует с внимательного ознакомления с условиями каждой программы. Необходимо изучить следующие характеристики:

  • процент на остаток;
  • стоимость годового обслуживания;
  • наличие либо отсутствие опции CashBack;
  • бонусы (если таковые предусмотрены);
  • уровень популярности.

    • Сэкономить время можно, воспользовавшись функцией быстрого поиска. Она дает возможность ранжировать список по любому из названных выше критериев. При этом в его верхнюю часть поднимаются варианты, оптимально соответствующие вашему запросу.

    Еще один источник важной информации — отзывы, размещенные на этой странице сайта. Они оставлены реальными клиентами банка, которым есть что рассказать о своем опыте взаимодействия с этой финансовой организацией.

    Оперативное обращение в банк

    Оформите заявку непосредственно на сайте! Для этого достаточно нажать соответствующую кнопку рядом с выбранной программой и заполнить онлайн-форму заявления на открывшейся странице. Проверьте правильность указанных сведений, отправьте готовый документ на рассмотрение, и вскоре после этого вас уведомят о принятом решении по телефону и/или по электронной почте.

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