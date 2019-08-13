Дебетовые карты с процентом на остаток в Альфа-Банке

Альфа-Банк — надежная финансовая организация, которой доверяет множество россиян. Она предлагает различные продукты на выгодных условиях, поэтому вы обязательно найдете вариант, оптимально соответствующий вашим требованиям. На этой странице нашего сайта представлены программы, позволяющие стать держателем дебетовой карты с процентом на остаток средств. Это и удобный платежный инструмент, и хорошая альтернатива обычному банковскому депозиту.

Широкие возможности

Дебетовый пластик часто используется для решения наиболее востребованных финансовых задач:

оплаты товаров и услуг (в том числе через интернет);

совершения денежных переводов;

снятия наличных в банкоматах.

Владелец может распоряжаться только суммой, лежащей на счете, поэтому такой пластик, как правило, получают люди, не рассчитывающие на кредит или овердрафт.

Контролировать расходы и доходы можно на сайте банка, в личном кабинете, доступ к которому есть только у вас. Там сохраняется история платежей и начислений.

Полезная информация на Banki.ru

Наш онлайн-сервис поможет больше узнать о банке — уточнить контакты, выяснить его место в финансовом рейтинге. Но самое важное — условия всех программ, собранных на этой странице. Рекомендуем тщательно изучить их и сравнить между собой, прежде чем делать окончательный выбор.

Основные характеристики:

процент на остаток;

стоимость годового обслуживания;

наличие либо отсутствие опции CashBack;

бонусная программа и ее особенности (если таковая предусмотрена);

степень популярности.

Вы можете воспользоваться функцией быстрого поиска. Это эффективный инструмент, который поможет не только сэкономить время, но и найти варианты, оптимально соответствующие вашим запросам. Нажмите кнопку, и наиболее интересные варианты окажутся в верхней части списка, где вы их точно не пропустите.

Также советуем ознакомиться с отзывами, представленными на этой странице. Они оставлены реальными клиентами банка, которым есть что сказать об общении с сотрудниками, оформлении документов и использовании пластика.

Обращение в банк в один клик

1. Определились с выбором?

2. Нажмите кнопку «Оформить заявку» рядом с выбранной программой.

3. Откроется новая страница с онлайн-формой заявления. Заполните ее.

4. Проверьте, правильно ли вы указали все сведения, и нажмите «Отправить», чтобы отослать готовый документ на рассмотрение.

Обращения рассматриваются с максимально возможной оперативностью, и вскоре вас уведомят о принятом решении телефонным звонком, SMS-сообщением или письмом на электронную почту.