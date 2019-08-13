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Дебетовые карты с процентом на остаток в Локо-Банке

Банк: Локо-Банк
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Platinum
Mastercard Platinum
 до 9,1% 0 - 8 388 до 10% нет
18 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Дебетовые карты с процентом на остаток в Локо-Банке в городах:

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Дебетовая карта — популярный платежный инструмент, предназначенный для решения повседневных финансовых задач. Ее можно использовать, чтобы оплачивать товары и услуги, совершать денежные переводы, снимать наличные в банкоматах. Благодаря начислению процента на остаток средств такой пластик можно рассматривать как выгодную альтернативу традиционному депозиту. Безопасность средств обеспечивается как современными техническими и программными решениями, так и страховкой.

На этой странице онлайн-сервиса Banki.ru вы можете ознакомиться с предложениями от Локо-Банка — надежной финансовой организации, которой доверяет множество россиян. Достоверность и актуальность информации обеспечивается регулярными проверками, которые проводятся в автоматическом режиме. При необходимости мы оперативно корректируем либо полностью обновляем сведения на сайте.

Один клик, чтобы стать клиентом банка

Если вы выбрали подходящее вам предложение, нажмите размещенную рядом с ним кнопку «Оформить заявку». Система автоматически перенаправит вас на новую страницу, где вы найдете дополнительную информацию и онлайн-форму заявления, которую нужно заполнить. Укажите ФИО, паспортные данные и другие сведения, проверьте, все ли вы правильно заполнили, и отправьте готовый документ на рассмотрение.

Обработка заявок от потенциальных клиентов не занимает много времени. Вскоре специалисты свяжутся с вами по телефону либо по электронной почте, чтобы сообщить о принятом решении.

Важная информация на Banki.ru

На сайте собрано множество программ, поэтому выбрать вариант, соответствующий вашим потребностям и предпочтениям, не так-то просто. Чтобы сделать взвешенный выбор, внимательно ознакомьтесь с их условиями. Основные характеристики, которые нужно рассмотреть:

  • процент, начисляемый на остаток, — чем выше, тем выгоднее;
  • стоимость годового обслуживания;
  • наличие либо отсутствие опции CashBack — она пригодится тем, кто часто приобретает товары в торговых сетях, используя безналичный расчет;
  • бонусная программа и ее особенности;
  • уровень популярности у пользователей нашего онлайн-сервиса.

    • Быстро найти подходящее решение вам поможет функция сортировки по основным критериям. Она дает возможность изменять список, поднимая в верхнюю его часть предложения, максимально соответствующие запросам.

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