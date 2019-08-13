Дебетовые карты с процентом на остаток в Локо-Банке

Дебетовая карта — популярный платежный инструмент, предназначенный для решения повседневных финансовых задач. Ее можно использовать, чтобы оплачивать товары и услуги, совершать денежные переводы, снимать наличные в банкоматах. Благодаря начислению процента на остаток средств такой пластик можно рассматривать как выгодную альтернативу традиционному депозиту. Безопасность средств обеспечивается как современными техническими и программными решениями, так и страховкой.

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Важная информация на Banki.ru

На сайте собрано множество программ, поэтому выбрать вариант, соответствующий вашим потребностям и предпочтениям, не так-то просто. Чтобы сделать взвешенный выбор, внимательно ознакомьтесь с их условиями. Основные характеристики, которые нужно рассмотреть:

процент, начисляемый на остаток, — чем выше, тем выгоднее;

стоимость годового обслуживания;

наличие либо отсутствие опции CashBack — она пригодится тем, кто часто приобретает товары в торговых сетях, используя безналичный расчет;

бонусная программа и ее особенности;

уровень популярности у пользователей нашего онлайн-сервиса.

Быстро найти подходящее решение вам поможет функция сортировки по основным критериям. Она дает возможность изменять список, поднимая в верхнюю его часть предложения, максимально соответствующие запросам.

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