Дебетовые карты с процентом на остаток в Локо-Банке

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Visa Platinum
Mastercard Platinum
|до 9,1%
|0 - 8 388
|до 10%
|нет
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18 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Дебетовая карта — популярный платежный инструмент, предназначенный для решения повседневных финансовых задач. Ее можно использовать, чтобы оплачивать товары и услуги, совершать денежные переводы, снимать наличные в банкоматах. Благодаря начислению процента на остаток средств такой пластик можно рассматривать как выгодную альтернативу традиционному депозиту. Безопасность средств обеспечивается как современными техническими и программными решениями, так и страховкой.
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