Дебетовые карты с процентом на остаток в Русском Стандарте

Банк: Русский Стандарт
Найдено 7 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Classic
Mastercard Unembossed Instant Issue
Mastercard Standard
 до 5% 99 - 1 100 нет
  • сотовые операторы
  • другое
Visa Gold
Mastercard Gold
 до 5% 299 - 3 289 нет
  • сотовые операторы
  • другое
до 5% 999 - 10 989 нет
  • сотовые операторы
  • другое
до 5% 5 000 нет
  • сотовые операторы
  • другое
до 5% 99 - 1 100 нет
  • другое
до 5% 99 - 1 100 нет
  • другое
American Express Platinum
 4% 0 - 25 000 нет
  • для путешествий
  • другое

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
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Citi Priority
Ситибанк
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Умная карта
Газпромбанк
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Отзывы

Супер оперативное и неожиданно приятное решение
Оценка: 5 Проверяется
Супер оперативное и неожиданно приятное решениеВ 18.02.2019 при открытии вклада сотрудник банкапредложила открыть карту Халва и рассказал о возможности  повысить
 ... Весь отзыв
Прекрасная работа контактного центра.
Оценка: 5 Проверяется
Помогли в течении часа. Сотрудник всё выслушал и помог о всеми вопросами. Очень надеюсь так будут работать все банки.
Ну и качество звука хорошо, а то обычно как в ведро слышно... Весь отзыв
Все отзывы

Дебетовые карты с процентом на остаток в Русском Стандарте в городах:

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Современные безналичные платежные инструменты доступны людям с практически любым доходом. Благодаря своему удобству, надежности, безопасности они занимают большое место в нашей повседневной жизни.

Пластиковая расчетная карта представляет собой электронное средство для оплаты необходимых ее держателю товаров или услуг.

Чем такой пластик отличается от кредитного?

То, что находится на счету, принадлежит пользователю. Поэтому платежи ограничиваются только имеющейся суммой, и ни рубля больше. Если не хватает денег, владелец сам решает, пополнит ли он свой счет или будет ждать поступлений, например, от работодателя. Так вы, может быть, и несколько ограничены в своих финансовых возможностях, но совершенно точно никому ничего не должны.

Зато эта сумма — в полном распоряжении пользователя, и банк обязан ее предоставить по первому требованию. Обычно запрос делается через специальное устройство в магазине, банкомат, компьютер или смартфон.

Кроме оплаты товаров и услуг, пластик используется в следующих целях:

  • снятие наличных;
  • денежные переводы;
  • получение зарплаты, стипендии, пенсии или пособия;
  • накопление средств.

    • Банк, стремясь привлечь клиентов, предлагает новые решения — например, услугу по накоплению процента на остаток на счете.

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    Информативная таблица включает в себя такие сведения, как название и тип выбранного предложения, стоимость годового обслуживания, проценты, начисляющиеся на остаток средств, различные бонусы для держателя, а также популярность — количество заявок, поданных за последние тридцать дней.

    На этой странице вы можете прочитать отзывы пользователей, которые уже воспользовались тем или иным предложением. Они расскажут, какие дебетовые карты Русского Стандарта с процентом на остаток понравились или, напротив, оказались не настолько удобными, как они ожидали. Эта информация поможет вам сделать обдуманный выбор. Вы тоже можете поделиться своим опытом.

    Оформить запрос можно в режиме онлайн, перейдя на страницу выбранного варианта по ссылке. Чтобы воспользоваться этой возможностью, нажмите кнопку «Оформить заявку» рядом с выбранной программой.

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