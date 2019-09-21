Дебетовые карты с процентом на остаток в Русском Стандарте

Современные безналичные платежные инструменты доступны людям с практически любым доходом. Благодаря своему удобству, надежности, безопасности они занимают большое место в нашей повседневной жизни.

Пластиковая расчетная карта представляет собой электронное средство для оплаты необходимых ее держателю товаров или услуг.

Чем такой пластик отличается от кредитного?

То, что находится на счету, принадлежит пользователю. Поэтому платежи ограничиваются только имеющейся суммой, и ни рубля больше. Если не хватает денег, владелец сам решает, пополнит ли он свой счет или будет ждать поступлений, например, от работодателя. Так вы, может быть, и несколько ограничены в своих финансовых возможностях, но совершенно точно никому ничего не должны.

Зато эта сумма — в полном распоряжении пользователя, и банк обязан ее предоставить по первому требованию. Обычно запрос делается через специальное устройство в магазине, банкомат, компьютер или смартфон.

Кроме оплаты товаров и услуг, пластик используется в следующих целях:

снятие наличных;

денежные переводы;

получение зарплаты, стипендии, пенсии или пособия;

накопление средств.

Банк, стремясь привлечь клиентов, предлагает новые решения — например, услугу по накоплению процента на остаток на счете.

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Информативная таблица включает в себя такие сведения, как название и тип выбранного предложения, стоимость годового обслуживания, проценты, начисляющиеся на остаток средств, различные бонусы для держателя, а также популярность — количество заявок, поданных за последние тридцать дней.

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