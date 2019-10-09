Дебетовые карты с процентом на остаток в СКБ-Банке

Что представляет собой дебетовая карта? В отличие от кредитной, она не дает возможности в любой момент взять заем у банка, а предназначена для того, чтобы владелец распоряжался только деньгами, лежащими на счете. С ней нет необходимости носить с собой большое количество наличных, а оплата товаров и услуг производится за считанные секунды.

Такие платежные средства все чаще используются людьми с любыми доходами, ведь возможность снять наличные в любое время и практически в любом месте или рассчитаться безналичным способом очень удобна.

Счет доступен круглосуточно. Если вдруг у вас украли пластик, то достаточно позвонить в банк, чтобы его заблокировали, пока вы не получите новый. Следовательно, деньги в безопасности.

Бонусы и дополнительные возможности

Привлекательность банковского продукта для клиента очень важна для финансовой организации, поэтому существует много интересных предложений, программ лояльности, бонусов. Вам предлагаются онлайн-обслуживание, СМС-банк, кешбэк (так называется возмещение части средств, потраченных на покупки) и многое другое.

Чрезвычайно выгодной возможностью является услуга по начислению процентов на остаток счета. Эти деньги — приятное дополнение ко всем возможностям, которые предоставляет безналичный способ расчета. Они застрахованы, как и сумма, лежащая на обычном депозите, что существенно повышает уровень безопасности.

Важная информация на Banki.ru

Такой продукт можно оформить в СКБ-Банке. Обратите внимание, что наш сайт позволяет обойтись без личного визита в банковское отделение. Вам не придется тратить время на поездку, ожидание в очереди, общение со специалистами.

Гораздо практичнее сделать заказ онлайн, заранее оценив все имеющиеся предложения. И для этого даже не придется выходить из дома. А чтобы самостоятельный поиск информации был максимально быстрым, Banki.ru предлагает воспользоваться списком, в который вошли лучшие варианты.

Мы собрали все сведения, необходимые для того, чтобы клиенты могли узнать, какое предложение им лучше подходит. Каждый пункт списка содержит данные об условиях обслуживания, проценте, начисляющемся на счет, бонусах и опциях. Также вы можете почитать отзывы.

На этой странице можно легко и быстро оформить заказ нужного продукта, нажав на ссылку, ведущую на страницу с онлайн-формой заявки.

1. Заполните заявление.

2. Отправьте его на рассмотрение.

3. Дождитесь результатов — о принятом решении вам сообщат по телефону и/или письмом на электронную почту.