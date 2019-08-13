Дебетовые карты с процентом на остаток в Связь-Банке

На сайте Banki.ru представлена подробная информация о том, как стать держателем дебетовой карты Связь-Банка с процентом на остаток средств. Онлайн-сервис работает в режиме 24/7, поэтому вы можете искать ответы на интересующие вас вопросы в удобное время. Все сведения проходят регулярную проверку в автоматическом режиме и при необходимости оперативно обновляются, что гарантирует их актуальность и достоверность.

Важные особенности продукта

Дебетовый пластик позволяет владельцу использовать только те средства, которые лежат на счете. Нет возможности взять кредит либо воспользоваться овердрафтом, зато вы не будете ничего должны банку. Обычно такой платежный инструмент используют, чтобы:

оплачивать товары и услуги;

совершать денежные переводы;

снимать наличные в банкоматах;

получать зарплату, стипендию или различные пособия.

Благодаря начислению процентов на оставшуюся на счете сумму, которое происходит по итогам определенного периода (обычно это месяц или год), пластик можно использовать как альтернативу банковскому вкладу. Он превращается в выгодный способ хранения денег.

Для контроля доходов и расходов предусмотрен личный кабинет на сайте банка. Он защищен паролем, и доступ к нему есть только у вас. В нем фиксируется каждое движение средств.

Как сделать выбор?

Банк предлагает множество программ, и у каждой — свои уникальные условия. Как выбрать предложение, которое оптимально подходит именно вам? Начать поиск следует с внимательного ознакомления с условиями каждой программы. Необходимо изучить следующие характеристики:

процент на остаток;

стоимость годового обслуживания;

наличие либо отсутствие опции CashBack;

бонусы (если таковые предусмотрены);

уровень популярности.

Сэкономить время можно, воспользовавшись функцией быстрого поиска. Она дает возможность ранжировать список по любому из названных выше критериев. При этом в его верхнюю часть поднимаются варианты, оптимально соответствующие вашему запросу.

Еще один источник важной информации — отзывы, размещенные на этой странице сайта. Они оставлены реальными клиентами банка, которым есть что рассказать о своем опыте взаимодействия с этой финансовой организацией.

Оперативное обращение в банк

Оформите заявку непосредственно на сайте! Для этого достаточно нажать соответствующую кнопку рядом с выбранной программой и заполнить онлайн-форму заявления на открывшейся странице. Проверьте правильность указанных сведений, отправьте готовый документ на рассмотрение, и вскоре после этого вас уведомят о принятом решении по телефону и/или по электронной почте.