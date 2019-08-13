Дебетовые карты с процентом на остаток в банке Тинькофф Банк

Как стать держателем дебетовой карты Тинькофф Банка с процентом на остаток средств? Ответ на этот вопрос вы найдете на сайте Banki.ru. Здесь же представлены все актуальные предложения этой финансовой организации. Вы можете уточнить условия каждой программы, прочесть отзывы клиентов банка и отправить заявку на получение заинтересовавшего вас пластика, не выходя из дома или не отпрашиваясь с работы.

Удобно и выгодно

В отличие от традиционной кредитки, дебетовый пластик позволяет владельцу распоряжаться только суммой, лежащей на счете. Это хороший выбор для человека, которого не интересуют ссуды или овердрафт, и он не желает быть должником. Основные задачи, которые обычно решают с помощью этого платежного инструмента:

оплата товаров и услуг (в том числе через интернет);

снятие наличных в банкоматах;

отправка и получение денежных переводов.

По итогам определенного финансового периода (месяца или года) на оставшуюся на счете сумму начисляют проценты, точно так же, как на обычный банковский депозит. Благодаря этому пластик можно использовать как способ инвестирования и получения прибыли.

Важная информация на Banki.ru

На этой странице нашего сайта вы найдете сведения о банке — контакты, его место в финансовом рейтинге. Но потенциальному клиенту особенно важны условия каждого предложения. Их нужно внимательно изучить и сравнить между собой, чтобы выбрать оптимальный вариант. Основные характеристики любой программы:

размер процента, начисляемого на остаток;

стоимость годового обслуживания;

наличие или отсутствие опции CashBack, позволяющей вернуть часть средств, потраченных на оплату покупок при помощи безналичного расчета;

разнообразные бонусы;

степень популярности.

Функция быстрого поиска по указанным критериям поможет вам сэкономить время. Благодаря ей вы легко отсеете наименее привлекательные варианты и поднимете в верхнюю часть списка самые интересные предложения.

Как стать клиентом банка?

Если вы приняли окончательное решение, можно отправить заявление непосредственно с сайта.

1. Нажмите кнопку «Оформить заявку» рядом с выбранной программой.

2. Откроется новая страница с онлайн-формой заявления — заполните его.

3. Проверьте, верно ли вы указали все сведения, и нажмите «Отправить», чтобы отослать готовый документ на рассмотрение.

Теперь нужно лишь немного подождать. Специалисты банка с максимально возможной оперативностью обработают вашу заявку и свяжутся с вами по телефону или электронной почте, чтобы сообщить о принятом решении.