Дебетовые карты с процентом на остаток в Транскапиталбанке

Многие граждане России пользуются дебетовыми картами. Это удобно — не нужно носить с собой кошелек с банкнотами, не возникает проблем с отсутствующей или неточно подсчитанной сдачей, можно быстро оплачивать товары и услуги. Это безопасно — и сумма, лежащая на счете, и каждая транзакция надежно защищены. Важная особенность продуктов, представленных на этой странице сайта — начисление процентов на остаток средств. Это делает их интересной альтернативой традиционным банковским вкладам.

Как сделать выбор?

Онлайн-сервис Banki.ru собрал наиболее выгодные предложения от Транскапиталбанка — надежной финансовой организации, которой доверяет множество клиентов. Мы размещаем только достоверную и актуальную информацию, которая регулярно проверяется и при необходимости оперативно обновляется.

Чтобы выбрать программу, которая оптимально вам подходит, внимательно изучите условия каждого предложения. В первую очередь стоит принять в расчет следующие характеристики:

размер процента, начисляемого на остаток;

стоимость годового обслуживания;

степень популярности.

Если вы часто совершаете покупки в супермаркетах, используя безналичный расчет, бронируете билеты на самолет, заправляете автомобиль на АЗС, вам пригодятся опция CashBack и различные бонусные программы. Благодаря им вы сэкономите деньги, вернув часть израсходованных средств на счет.

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