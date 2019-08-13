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Дебетовые карты с процентом на остаток в ЮниКредит Банке

Банк: ЮниКредит Банк
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Mastercard World
 до 6,5% 0 - 2 739 до 20% нет
3 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Дебетовые карты с процентом на остаток в ЮниКредит Банке в городах:

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Дебетовая карта — популярный платежный инструмент, которым пользуется множество россиян. Договор оформляется чрезвычайно быстро, после чего вы становитесь держателем простого в использовании, удобного и безопасного пластика. Такой банковский продукт пригодится тем, кто не планирует брать кредит, ведь он дает доступ лишь к деньгам, лежащим на счете. С его помощью можно решать повседневные финансовые задачи:

  • оплачивать товары и услуги;
  • отправлять и получать денежные переводы;
  • снимать наличные в банкоматах.

    • Важная особенность предложений, собранных на этой странице онлайн-сервиса Banki.ru — высокий процент на остаток средств. Благодаря этому пластик по доходности приближается к традиционным банковским вкладам. При этом — никаких ограничений на использование денег, лежащих на счете.

    Ответы на интересующие вас вопросы

    На сайте вы можете найти важную информацию о ЮниКредит Банке и программах, которые он предлагает. Это надежная финансовая организация, которой доверят множество россиян.

    Большой выбор предложения является гарантией того, что вы обязательно найдете вариант. Оптимально соответствующий вашим требованиям. Но с чего начать поиск? Рекомендуем внимательно изучить условия каждой программы и сравнить их между собой, чтобы сделать взвешенный выбор.

    Основные характеристики, которые необходимо принять в расчет:

  • размер процента на остаток;
  • стоимость годового обслуживания;
  • наличие опции CashBack (либо ее отсутствие);
  • бонусы и их особенности;
  • степень популярности.

    • Вам пригодится функция сортировки по перечисленным выше критериям. Это простой в использовании и чрезвычайно эффективный поисковый инструмент, помогающий сэкономить время и дающий возможность оперативно найти варианты, соответствующие вашим запросам.

    Кешбэк и бонусные программы особенно важны тем, кто совершает много покупок в супермаркетах, используя безналичный расчет, оплачивает с помощью пластика бензин для автомобиля на АЗС, бронирует авиабилеты и номера в гостиницах.

    Четыре шага к заключению договора с банком

    1. Сделайте окончательный выбор.

    2. Нажмите кнопку «Оформить заявку» рядом с выбранной программой.

    3. На открывшейся странице заполните онлайн-форму заявления.

    4. Проверьте, правильно ли указаны все данные, и отправьте готовый документ на рассмотрение.

    Вскоре специалисты банка свяжутся с вами, чтобы сообщить о принятом решении.

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