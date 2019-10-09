Дебетовые карты с процентом на остаток в банке Зенит

Банк Зенит — надежный российский банк, предлагающий множество продуктов, которыми удобно, выгодно и безопасно пользоваться. Эффективная клиентская поддержка делает его еще более привлекательным. На этой странице онлайн-сервиса Banki.ru собрано множество программ, дающих возможность стать держателем дебетовой карты с процентом на остаток средств. Это платежный инструмент, способный стать альтернативой традиционному вкладу.

Пластик, который вы получите, позволяет решать повседневные финансовые задачи:

оплачивать товары и услуги (в том числе через интернет);

снимать наличные в банкоматах;

совершать денежные переводы.

За движением средств на счете можно следить в «Личном кабинете» на сайте банка, к которому есть доступ только у вас. Так вы можете контролировать доходы и расходы.

Полезная информация на Banki.ru

Мы предлагаем сведения, которые помогут вам больше узнать о финансовой организации и выбрать программу, оптимально соответствующую вашим требованиям. Актуальность и достоверность информации обеспечивается регулярными проверками, проводящимися в автоматическом масштабе, и оперативными обновлениями.

На что обратить внимание в первую очередь? На основные условия каждого предложения, среди которых:

размер процента, начисляемого на остаток;

стоимость годового обслуживания;

наличие либо отсутствие опции CashBack;

бонусы (если таковые предусмотрены) и их особенности;

уровень популярности.

Сравнить их между собой и выбрать наиболее выгодную программу поможет функция быстрого поиска. С ее помощью можно ранжировать варианты по любому из перечисленных выше критериев.

Немало интересного вы почерпнете из отзывов, размещенных на этой странице. Клиенты банка делятся своими впечатлениями о его сотрудниках, рассказывают, как оформляли документы и пользовались платежными инструментами. Они отмечают то, что им понравилось, и обращают внимание на то, что, по их мнению, следовало бы изменить.

Онлайн-обращение в банк

Вы можете оформить заявку онлайн, не отходя от компьютера и не тратя времени на личный визит в отделение. Для этого достаточно нажать соответствующую кнопку рядом с выбранной вами программой. На странице, которая при этом откроется, размещена онлайн-форма заявления. Заполните ее, проверьте правильность указанных сведений, и отошлите на рассмотрение. О результатах вас уведомят по телефону и/или письмом на электронную почту.