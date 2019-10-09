Дебетовые карты с процентом на остаток в банке Зенит

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Visa Signature
|до 6%
|0 - 4 188
|есть
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Visa Infinite
Mastercard World Elite
|до 6%
|0 - 29 988
|до 5%
|нет
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Mastercard Platinum
|до 6%
|0 - 2 388
|10%
|нет
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Банк Зенит — надежный российский банк, предлагающий множество продуктов, которыми удобно, выгодно и безопасно пользоваться. Эффективная клиентская поддержка делает его еще более привлекательным. На этой странице онлайн-сервиса Banki.ru собрано множество программ, дающих возможность стать держателем дебетовой карты с процентом на остаток средств. Это платежный инструмент, способный стать альтернативой традиционному вкладу.
Пластик, который вы получите, позволяет решать повседневные финансовые задачи:
За движением средств на счете можно следить в «Личном кабинете» на сайте банка, к которому есть доступ только у вас. Так вы можете контролировать доходы и расходы.
Полезная информация на Banki.ru
Мы предлагаем сведения, которые помогут вам больше узнать о финансовой организации и выбрать программу, оптимально соответствующую вашим требованиям. Актуальность и достоверность информации обеспечивается регулярными проверками, проводящимися в автоматическом масштабе, и оперативными обновлениями.
На что обратить внимание в первую очередь? На основные условия каждого предложения, среди которых:
Сравнить их между собой и выбрать наиболее выгодную программу поможет функция быстрого поиска. С ее помощью можно ранжировать варианты по любому из перечисленных выше критериев.
Немало интересного вы почерпнете из отзывов, размещенных на этой странице. Клиенты банка делятся своими впечатлениями о его сотрудниках, рассказывают, как оформляли документы и пользовались платежными инструментами. Они отмечают то, что им понравилось, и обращают внимание на то, что, по их мнению, следовало бы изменить.
Онлайн-обращение в банк
Вы можете оформить заявку онлайн, не отходя от компьютера и не тратя времени на личный визит в отделение. Для этого достаточно нажать соответствующую кнопку рядом с выбранной вами программой. На странице, которая при этом откроется, размещена онлайн-форма заявления. Заполните ее, проверьте правильность указанных сведений, и отошлите на рассмотрение. О результатах вас уведомят по телефону и/или письмом на электронную почту.