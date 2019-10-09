Дебетовые карты с процентом на остаток в банке Зенит

Банк: Банк Зенит
Найдены 3 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 6% 0 - 4 188 есть
  • для путешествий
до 6% 0 - 29 988 до 5% нет
Mastercard Platinum
 до 6% 0 - 2 388 10% нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

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Польза с повышенным кэшбэком
Хоум Кредит Банк
до 10% годовых
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Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Opencard
Банк «ФК Открытие»
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Отзывы

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Оценка: 5 Проверяется
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Дебетовые карты с процентом на остаток в банке Зенит в городах:

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Банк Зенит — надежный российский банк, предлагающий множество продуктов, которыми удобно, выгодно и безопасно пользоваться. Эффективная клиентская поддержка делает его еще более привлекательным. На этой странице онлайн-сервиса Banki.ru собрано множество программ, дающих возможность стать держателем дебетовой карты с процентом на остаток средств. Это платежный инструмент, способный стать альтернативой традиционному вкладу.

Пластик, который вы получите, позволяет решать повседневные финансовые задачи:

  • оплачивать товары и услуги (в том числе через интернет);
  • снимать наличные в банкоматах;
  • совершать денежные переводы.

    • За движением средств на счете можно следить в «Личном кабинете» на сайте банка, к которому есть доступ только у вас. Так вы можете контролировать доходы и расходы.

    Полезная информация на Banki.ru

    Мы предлагаем сведения, которые помогут вам больше узнать о финансовой организации и выбрать программу, оптимально соответствующую вашим требованиям. Актуальность и достоверность информации обеспечивается регулярными проверками, проводящимися в автоматическом масштабе, и оперативными обновлениями.

    На что обратить внимание в первую очередь? На основные условия каждого предложения, среди которых:

  • размер процента, начисляемого на остаток;
  • стоимость годового обслуживания;
  • наличие либо отсутствие опции CashBack;
  • бонусы (если таковые предусмотрены) и их особенности;
  • уровень популярности.

    • Сравнить их между собой и выбрать наиболее выгодную программу поможет функция быстрого поиска. С ее помощью можно ранжировать варианты по любому из перечисленных выше критериев.

    Немало интересного вы почерпнете из отзывов, размещенных на этой странице. Клиенты банка делятся своими впечатлениями о его сотрудниках, рассказывают, как оформляли документы и пользовались платежными инструментами. Они отмечают то, что им понравилось, и обращают внимание на то, что, по их мнению, следовало бы изменить.

    Онлайн-обращение в банк

    Вы можете оформить заявку онлайн, не отходя от компьютера и не тратя времени на личный визит в отделение. Для этого достаточно нажать соответствующую кнопку рядом с выбранной вами программой. На странице, которая при этом откроется, размещена онлайн-форма заявления. Заполните ее, проверьте правильность указанных сведений, и отошлите на рассмотрение. О результатах вас уведомят по телефону и/или письмом на электронную почту.

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