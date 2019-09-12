Дебетовая карта бесплатно

Бесплатное годовое обслуживание, бесплатный выпуск

Найдено 27 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 7% 0 - 1 188 до 15%
  • заправки
  • другое
1 995 заявок
нет 0 есть
  • другое
139 заявок
Visa Classic
Mastercard World
 до 10% 0 - 1 188 до 30% нет
1 150 заявок
Visa Gold
Mastercard World
Мир Премиальная
Мир-Maestro
до 9% 0 - 2 988 до 2,5%
  • для путешествий
  • другое
324 заявки
до 5% 0 - 1 788 до 10% нет
27 заявок
до 5,5% 0 - 1 188 до 5% нет
5 заявок
нет 0 есть
  • для путешествий
  • другое
  • супермаркеты
117 заявок
нет 0 - 2 268 до 5% нет
до 6% 0 - 1 200 до 10% нет
101 заявка
Visa Platinum
Visa Infinite
Mastercard Platinum
Mastercard World Elite
 6% 0 - 30 000 нет
  • другое
6 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Помогли решить проблему
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте. Хотел бы поблагодарить сотрудников банка Открытие за оперативное решение проблемы. Оплачивал зарплатной картой покупки в магазине. Оборудвоание выдало ошибку, потом... Весь отзыв
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Обычно дебетовая карта выпускается бесплатно, банком не взимается комиссия за первый год ее обслуживания, но начисляется к примеру за второй. На рынке есть несколько предложений, по условиям которых в первый год обслуживания с заемщика не удерживается никаких дополнительных платежей.

На текущей странице посетители могут оформить онлайн-заявку оформление с бесплатным выпуском и обслуживанием в первый год либо с бесплатным выпуском, но оплатой обслуживания в первый и последующие года.

Наш портал- это удобный для пользователя сервис, где всегда есть самая актуальная информация по условиям банковских продуктов, в выборе вам всегда помогут наши рейтинги и удобные системы сортировки предложений по важным для вас параметрам.

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