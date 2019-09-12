Бесплатное годовое обслуживание, бесплатный выпуск
|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|до 7%
|0 - 1 188
|до 15%
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1 995 заявок
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Visa Gold
Mastercard World
|нет
|0
|есть
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|
139 заявок
|
Visa Classic
Mastercard World
|до 10%
|0 - 1 188
|до 30%
|нет
|
1 150 заявок
|
Visa Gold
Mastercard World
|до 9%
|0 - 2 988
|до 2,5%
|
|
324 заявки
|
Visa Classic
|до 5%
|0 - 1 788
|до 10%
|нет
|
27 заявок
|
Mastercard World
|до 5,5%
|0 - 1 188
|до 5%
|нет
|
5 заявок
|
Visa Gold
|нет
|0
|есть
|
|
117 заявок
|
Visa Platinum
|нет
|0 - 2 268
|до 5%
|нет
|
Mastercard World
|до 6%
|0 - 1 200
|до 10%
|нет
|
101 заявка
|
Visa Platinum
Visa Infinite
Mastercard Platinum
Mastercard World Elite
|6%
|0 - 30 000
|нет
|
|
6 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Обычно дебетовая карта выпускается бесплатно, банком не взимается комиссия за первый год ее обслуживания, но начисляется к примеру за второй. На рынке есть несколько предложений, по условиям которых в первый год обслуживания с заемщика не удерживается никаких дополнительных платежей.
На текущей странице посетители могут оформить онлайн-заявку оформление с бесплатным выпуском и обслуживанием в первый год либо с бесплатным выпуском, но оплатой обслуживания в первый и последующие года.
Наш портал- это удобный для пользователя сервис, где всегда есть самая актуальная информация по условиям банковских продуктов, в выборе вам всегда помогут наши рейтинги и удобные системы сортировки предложений по важным для вас параметрам.