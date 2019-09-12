Обычно дебетовая карта выпускается бесплатно, банком не взимается комиссия за первый год ее обслуживания, но начисляется к примеру за второй. На рынке есть несколько предложений, по условиям которых в первый год обслуживания с заемщика не удерживается никаких дополнительных платежей.



На текущей странице посетители могут оформить онлайн-заявку оформление с бесплатным выпуском и обслуживанием в первый год либо с бесплатным выпуском, но оплатой обслуживания в первый и последующие года.



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