Бесплатные дебетовые карты в банке «Ак Барс»

Банк: Ак Барс
Найдено 8 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 7% 0 - 790 до 1,25%
  • для путешествий
  • супермаркеты
  • другое
до 5% 0 - 1 788 до 10%
  • для путешествий
  • супермаркеты
  • другое
Mastercard Standard
 5% 0 есть нет
нет 0 - 30 000 до 1,25%
  • для путешествий
  • супермаркеты
  • другое
Mastercard Virtual
Мир
нет 0 нет нет
Мир Классическая
нет 0 нет нет
Mastercard World
 нет 0 нет нет
Mastercard World
 нет 0 нет нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Супер оперативное и неожиданно приятное решение
Оценка: 5 Проверяется
Супер оперативное и неожиданно приятное решениеВ 18.02.2019 при открытии вклада сотрудник банкапредложила открыть карту Халва и рассказал о возможности  повысить
 ... Весь отзыв
Прекрасная работа контактного центра.
Оценка: 5 Проверяется
Помогли в течении часа. Сотрудник всё выслушал и помог о всеми вопросами. Очень надеюсь так будут работать все банки.
Ну и качество звука хорошо, а то обычно как в ведро слышно... Весь отзыв
Все отзывы

Бесплатные дебетовые карты в банке «Ак Барс» в городах:

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Онлайн-сервис Banki.ru круглосуточно предоставляет информацию, которая пригодится всем, кто желает стать держателем дебетовых карт банка «Ак Барс». Вы можете получить пластик, выпущенный надежной кредитно-финансовой организацией, чтобы:

  • оплачивать товары и услуги;
  • совершать покупки в интернете;
  • снимать деньги в банкоматах;
  • переводить деньги с одного счета на другой.

    • При этом не стоит забывать, что вы сможете распоряжаться только суммой, лежащей на лицевом счете. Такие услуги, как кредит или овердрафт, вам недоступны.

    Стоимость получения

    Пластик такого типа считается одним из наиболее востребованных банковских продуктов. Поэтому выпускается он бесплатно. Обычно за первый год обслуживания платить тоже не нужно, комиссия берется только за второй и последующие годы.

    Как выбрать подходящую программу?

    На этой странице нашего сайта представлено множество предложений, различающихся между собой условиями использования. Поэтому, прежде чем принимать окончательное решение, необходимо выяснить все подробности. Особое внимание рекомендуем обратить на следующие характеристики:

  • стоимость годового обслуживания (напоминаем: первый год обычно бесплатен);
  • размер процентов, начисляемых на остаток на счете — чем больше, тем лучше;
  • наличие или отсутствие услуги Cash Back — это особенно важно для тех, кто часто использует безналичный расчет в магазинах, ведь так можно вернуть часть потраченных средств;
  • различные бонусы — пригодятся тем, кто совершает много покупок в супермаркетах, нередко пользуется услугами по бронированию авиабилетов;
  • уровень популярности — отмечается количество заявок, отправленных в банк за последние 30 дней.

    • Эти данные можно сортировать по любому из перечисленных выше критериев. Так вы упростите процесс поиска и сэкономите время.

    Определились с выбором? Нажмите кнопку «Оформить заявку», чтобы перейти к заполнению заявления. Отправьте готовый документ и немного подождите. О результатах рассмотрения вам сообщат телефонным звонком или посредством СМС.

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