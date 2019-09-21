Бесплатные дебетовые карты в банке «Ак Барс»

Онлайн-сервис Banki.ru круглосуточно предоставляет информацию, которая пригодится всем, кто желает стать держателем дебетовых карт банка «Ак Барс». Вы можете получить пластик, выпущенный надежной кредитно-финансовой организацией, чтобы:

оплачивать товары и услуги;

совершать покупки в интернете;

снимать деньги в банкоматах;

переводить деньги с одного счета на другой.

При этом не стоит забывать, что вы сможете распоряжаться только суммой, лежащей на лицевом счете. Такие услуги, как кредит или овердрафт, вам недоступны.

Стоимость получения

Пластик такого типа считается одним из наиболее востребованных банковских продуктов. Поэтому выпускается он бесплатно. Обычно за первый год обслуживания платить тоже не нужно, комиссия берется только за второй и последующие годы.

Как выбрать подходящую программу?

На этой странице нашего сайта представлено множество предложений, различающихся между собой условиями использования. Поэтому, прежде чем принимать окончательное решение, необходимо выяснить все подробности. Особое внимание рекомендуем обратить на следующие характеристики:

стоимость годового обслуживания (напоминаем: первый год обычно бесплатен);

размер процентов, начисляемых на остаток на счете — чем больше, тем лучше;

наличие или отсутствие услуги Cash Back — это особенно важно для тех, кто часто использует безналичный расчет в магазинах, ведь так можно вернуть часть потраченных средств;

различные бонусы — пригодятся тем, кто совершает много покупок в супермаркетах, нередко пользуется услугами по бронированию авиабилетов;

уровень популярности — отмечается количество заявок, отправленных в банк за последние 30 дней.

Эти данные можно сортировать по любому из перечисленных выше критериев. Так вы упростите процесс поиска и сэкономите время.

Определились с выбором? Нажмите кнопку «Оформить заявку», чтобы перейти к заполнению заявления. Отправьте готовый документ и немного подождите. О результатах рассмотрения вам сообщат телефонным звонком или посредством СМС.