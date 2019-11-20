У дебетовых карт есть ряд важных особенностей. Во-первых, они позволяют держателям распоряжаться только той суммой, которая лежит на лицевом счете. Во-вторых, они универсальны, и с их помощью можно оплачивать товары и услуги, совершать покупки в онлайн-магазинах, снимать наличные в банкоматах. В-третьих, ими просто и удобно пользоваться, и они обеспечивают высокий уровень безопасности при выполнении финансовых операций.

Информация о получении на Banki.ru

Наш онлайн-сервис предлагает круглосуточную информационную поддержку всем, кто планирует стать держателем пластика от Алеф-Банка. С нашей помощью вы получите возможность пользоваться банковским продуктом от надежной и заслуживающей доверия кредитно-финансовой организации.

Выпуск производится бесплатно. Также вам не придется оплачивать первые двенадцать месяцев использования. Комиссия за обслуживание взимается только за второй и последующие годы.

На сайте представлено множество предложений, различающихся условиями. Чтобы выбрать вариант, оптимально соответствующий вашим потребностям, внимательно изучите основные параметры и сравните их между собой. Особенно важны следующие параметры:

стоимость годового обслуживания;

размер процентов, которые начисляются на остаток на счете;

услуга Cash Back;

бонусная программа и ее специфика;

степень популярности.

Функция сортировки по различным критериям упрощает поиск и делает его более быстрым. Вы можете ранжировать предложения, поднимая в верхнюю часть таблицы те, что наилучшим образом соответствуют вашим потребностям.

Оформление заявки в режиме онлайн

1. Определитесь с выбором.

2. Нажмите кнопку «Оформить заявку» рядом с выбранной программой.

3. Заполните онлайн-форму заявления на открывшейся после этого странице.

4. Проверьте правильность указанных данных.

5. Нажмите кнопку «Отправить»

Специалисты банка рассмотрят полученный документ и оперативно уведомят вас о принятом решении телефонным звонком или посредством СМС.