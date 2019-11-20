Бесплатные дебетовые карты Алеф-Банка

Банк: Алеф-Банк
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Найдены 3 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
нет 0 - 350 нет нет
нет 0 - 3 500 нет нет
нет 0 - 2 000 нет нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

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Отзывы

Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, решила оставить отзыв о сотруднике банка от имени моей мамы, она настаивала, чтоб я описала историю которая с нами произошла и выразить благодарность сотруднице Почта... Весь отзыв
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У дебетовых карт есть ряд важных особенностей. Во-первых, они позволяют держателям распоряжаться только той суммой, которая лежит на лицевом счете. Во-вторых, они универсальны, и с их помощью можно оплачивать товары и услуги, совершать покупки в онлайн-магазинах, снимать наличные в банкоматах. В-третьих, ими просто и удобно пользоваться, и они обеспечивают высокий уровень безопасности при выполнении финансовых операций.

Информация о получении на Banki.ru

Наш онлайн-сервис предлагает круглосуточную информационную поддержку всем, кто планирует стать держателем пластика от Алеф-Банка. С нашей помощью вы получите возможность пользоваться банковским продуктом от надежной и заслуживающей доверия кредитно-финансовой организации.

Выпуск производится бесплатно. Также вам не придется оплачивать первые двенадцать месяцев использования. Комиссия за обслуживание взимается только за второй и последующие годы.

На сайте представлено множество предложений, различающихся условиями. Чтобы выбрать вариант, оптимально соответствующий вашим потребностям, внимательно изучите основные параметры и сравните их между собой. Особенно важны следующие параметры:

  • стоимость годового обслуживания;
  • размер процентов, которые начисляются на остаток на счете;
  • услуга Cash Back;
  • бонусная программа и ее специфика;
  • степень популярности.

    • Функция сортировки по различным критериям упрощает поиск и делает его более быстрым. Вы можете ранжировать предложения, поднимая в верхнюю часть таблицы те, что наилучшим образом соответствуют вашим потребностям.

    Оформление заявки в режиме онлайн

    1. Определитесь с выбором.

    2. Нажмите кнопку «Оформить заявку» рядом с выбранной программой.

    3. Заполните онлайн-форму заявления на открывшейся после этого странице.

    4. Проверьте правильность указанных данных.

    5. Нажмите кнопку «Отправить»

    Специалисты банка рассмотрят полученный документ и оперативно уведомят вас о принятом решении телефонным звонком или посредством СМС.

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