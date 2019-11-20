|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Visa Classic
|нет
|0 - 350
|нет
|нет
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Visa Platinum
|нет
|0 - 3 500
|нет
|нет
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Visa Gold
|нет
|0 - 2 000
|нет
|нет
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
У дебетовых карт есть ряд важных особенностей. Во-первых, они позволяют держателям распоряжаться только той суммой, которая лежит на лицевом счете. Во-вторых, они универсальны, и с их помощью можно оплачивать товары и услуги, совершать покупки в онлайн-магазинах, снимать наличные в банкоматах. В-третьих, ими просто и удобно пользоваться, и они обеспечивают высокий уровень безопасности при выполнении финансовых операций.
Информация о получении на Banki.ru
Наш онлайн-сервис предлагает круглосуточную информационную поддержку всем, кто планирует стать держателем пластика от Алеф-Банка. С нашей помощью вы получите возможность пользоваться банковским продуктом от надежной и заслуживающей доверия кредитно-финансовой организации.
Выпуск производится бесплатно. Также вам не придется оплачивать первые двенадцать месяцев использования. Комиссия за обслуживание взимается только за второй и последующие годы.
На сайте представлено множество предложений, различающихся условиями. Чтобы выбрать вариант, оптимально соответствующий вашим потребностям, внимательно изучите основные параметры и сравните их между собой. Особенно важны следующие параметры:
Функция сортировки по различным критериям упрощает поиск и делает его более быстрым. Вы можете ранжировать предложения, поднимая в верхнюю часть таблицы те, что наилучшим образом соответствуют вашим потребностям.
Оформление заявки в режиме онлайн
1. Определитесь с выбором.
2. Нажмите кнопку «Оформить заявку» рядом с выбранной программой.
3. Заполните онлайн-форму заявления на открывшейся после этого странице.
4. Проверьте правильность указанных данных.
5. Нажмите кнопку «Отправить»
Специалисты банка рассмотрят полученный документ и оперативно уведомят вас о принятом решении телефонным звонком или посредством СМС.