Бесплатные дебетовые карты в ФФин Банке

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Visa Platinum
Visa Infinite
Mastercard Platinum
Mastercard World Elite
|6%
|0 - 30 000
|нет
|нет
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3 заявки
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Visa Platinum
Mastercard Platinum
|5%
|0 - 5 988
|нет
|нет
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1 заявка
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Banki.ru — удобный и простой в использовании онлайн-сервис. Он работает круглосуточно, и вы в любое удобное вам время найдете на нем ответы на интересующие вас финансовые вопросы. На этой странице сайта представлена информация о дебетовых картах ФФин Банка, которые можно получить бесплатно. Как правило, за первые двенадцать месяцев использования плата тоже не взимается, комиссию берут за второй и последующие годы обслуживания.
Такой пластик чрезвычайно популярен, ведь с его помощью выполняются наиболее распространенные финансовые операции:
Пользоваться им просто и безопасно.
Необходимая информация для выбора
Онлайн-сервис Banki.ru предоставляет возможность выбрать наиболее выгодное для вас предложение. Специалисты рекомендуют внимательно изучить условия каждой программы:
Разработчики сайта предусмотрели функцию сортировки данных по перечисленным выше критериям. Она упрощает поиск и помогает экономить время.
Полезную информацию вы найдете и в отзывах, оставленных теми, кто уже стал клиентом этой кредитно-финансовой организации. Они делятся собственным мнением о продуктах, которыми пользовались, и вы можете задать им уточняющие вопросы.
Простое и быстрое оформление заявки
Большинством вопросов между кредитно-финансовой организацией и потенциальным клиентом можно решить через интернет. Если вы знаете, какой пластик вам нужен, нажмите кнопку «Оформить заявку» рядом с выбранным предложением. На открывшейся странице заполните онлайн-форму заявления, убедитесь, что все указано правильно, и отошлите ее на рассмотрение.