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Бесплатные дебетовые карты в ФФин Банке

Банк: Банк «Фридом Финанс»
Найдены 2 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Platinum
Visa Infinite
Mastercard Platinum
Mastercard World Elite
 6% 0 - 30 000 нет нет
3 заявки
Visa Platinum
Mastercard Platinum
 5% 0 - 5 988 нет нет
1 заявка

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Бесплатные дебетовые карты в ФФин Банке в городах:

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Banki.ru — удобный и простой в использовании онлайн-сервис. Он работает круглосуточно, и вы в любое удобное вам время найдете на нем ответы на интересующие вас финансовые вопросы. На этой странице сайта представлена информация о дебетовых картах ФФин Банка, которые можно получить бесплатно. Как правило, за первые двенадцать месяцев использования плата тоже не взимается, комиссию берут за второй и последующие годы обслуживания.

Такой пластик чрезвычайно популярен, ведь с его помощью выполняются наиболее распространенные финансовые операции:

  • безналичная оплата товаров и услуг;
  • совершение онлайн-покупок;
  • снятие наличных в банкоматах;
  • перевод денег с одного счета на другой.

    • Пользоваться им просто и безопасно.

    Необходимая информация для выбора

    Онлайн-сервис Banki.ru предоставляет возможность выбрать наиболее выгодное для вас предложение. Специалисты рекомендуют внимательно изучить условия каждой программы:

  • стоимость годового обслуживания;
  • размер процентов, начисляемых на остаток на счете;
  • наличие или отсутствие услуги Cash Back и разнообразных бонусов — это особенно важно для тех, кто часто использует карточку для безналичного расчета в супермаркетах, на заправках и т. д.;
  • степень популярности.

    • Разработчики сайта предусмотрели функцию сортировки данных по перечисленным выше критериям. Она упрощает поиск и помогает экономить время.

    Полезную информацию вы найдете и в отзывах, оставленных теми, кто уже стал клиентом этой кредитно-финансовой организации. Они делятся собственным мнением о продуктах, которыми пользовались, и вы можете задать им уточняющие вопросы.

    Простое и быстрое оформление заявки

    Большинством вопросов между кредитно-финансовой организацией и потенциальным клиентом можно решить через интернет. Если вы знаете, какой пластик вам нужен, нажмите кнопку «Оформить заявку» рядом с выбранным предложением. На открывшейся странице заполните онлайн-форму заявления, убедитесь, что все указано правильно, и отошлите ее на рассмотрение.

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