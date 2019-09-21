Бесплатные дебетовые карты в Банке БКФ

Banki.ru — удобный и простой в использовании онлайн-сервис. Он работает круглосуточно, и вы в любое удобное вам время найдете на нем ответы на интересующие вас финансовые вопросы. На этой странице сайта представлена информация о дебетовых картах Банка БКФ, которые можно получить бесплатно. Как правило, за первые двенадцать месяцев использования плата тоже не взимается, комиссию берут за второй и последующие годы обслуживания.

Такой пластик чрезвычайно популярен, ведь с его помощью выполняются наиболее распространенные финансовые операции:

безналичная оплата товаров и услуг;

совершение онлайн-покупок;

снятие наличных в банкоматах;

перевод денег с одного счета на другой.

Пользоваться им просто и безопасно.

Необходимая информация для выбора

Онлайн-сервис Banki.ru предоставляет возможность выбрать наиболее выгодное для вас предложение. Специалисты рекомендуют внимательно изучить условия каждой программы:

стоимость годового обслуживания;

размер процентов, начисляемых на остаток на счете;

наличие или отсутствие услуги Cash Back и разнообразных бонусов — это особенно важно для тех, кто часто использует карточку для безналичного расчета в супермаркетах, на заправках и т. д.;

степень популярности.

Разработчики сайта предусмотрели функцию сортировки данных по перечисленным выше критериям. Она упрощает поиск и помогает экономить время.

Полезную информацию вы найдете и в отзывах, оставленных теми, кто уже стал клиентом этой кредитно-финансовой организации. Они делятся собственным мнением о продуктах, которыми пользовались, и вы можете задать им уточняющие вопросы.

Простое и быстрое оформление заявки

Большинством вопросов между кредитно-финансовой организацией и потенциальным клиентом можно решить через интернет. Если вы знаете, какой пластик вам нужен, нажмите кнопку «Оформить заявку» рядом с выбранным предложением. На открывшейся странице заполните онлайн-форму заявления, убедитесь, что все указано правильно, и отошлите ее на рассмотрение.