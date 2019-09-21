Бесплатные дебетовые карты в Банке БКФ

Банк: Банк БКФ
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
нет 0 нет нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Супер оперативное и неожиданно приятное решение
Оценка: 5 Проверяется
Супер оперативное и неожиданно приятное решениеВ 18.02.2019 при открытии вклада сотрудник банкапредложила открыть карту Халва и рассказал о возможности  повысить
 ... Весь отзыв
Прекрасная работа контактного центра.
Оценка: 5 Проверяется
Помогли в течении часа. Сотрудник всё выслушал и помог о всеми вопросами. Очень надеюсь так будут работать все банки.
Ну и качество звука хорошо, а то обычно как в ведро слышно... Весь отзыв
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Бесплатные дебетовые карты в Банке БКФ в городах:

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Banki.ru — удобный и простой в использовании онлайн-сервис. Он работает круглосуточно, и вы в любое удобное вам время найдете на нем ответы на интересующие вас финансовые вопросы. На этой странице сайта представлена информация о дебетовых картах Банка БКФ, которые можно получить бесплатно. Как правило, за первые двенадцать месяцев использования плата тоже не взимается, комиссию берут за второй и последующие годы обслуживания.

Такой пластик чрезвычайно популярен, ведь с его помощью выполняются наиболее распространенные финансовые операции:

  • безналичная оплата товаров и услуг;
  • совершение онлайн-покупок;
  • снятие наличных в банкоматах;
  • перевод денег с одного счета на другой.

    • Пользоваться им просто и безопасно.

    Необходимая информация для выбора

    Онлайн-сервис Banki.ru предоставляет возможность выбрать наиболее выгодное для вас предложение. Специалисты рекомендуют внимательно изучить условия каждой программы:

  • стоимость годового обслуживания;
  • размер процентов, начисляемых на остаток на счете;
  • наличие или отсутствие услуги Cash Back и разнообразных бонусов — это особенно важно для тех, кто часто использует карточку для безналичного расчета в супермаркетах, на заправках и т. д.;
  • степень популярности.

    • Разработчики сайта предусмотрели функцию сортировки данных по перечисленным выше критериям. Она упрощает поиск и помогает экономить время.

    Полезную информацию вы найдете и в отзывах, оставленных теми, кто уже стал клиентом этой кредитно-финансовой организации. Они делятся собственным мнением о продуктах, которыми пользовались, и вы можете задать им уточняющие вопросы.

    Простое и быстрое оформление заявки

    Большинством вопросов между кредитно-финансовой организацией и потенциальным клиентом можно решить через интернет. Если вы знаете, какой пластик вам нужен, нажмите кнопку «Оформить заявку» рядом с выбранным предложением. На открывшейся странице заполните онлайн-форму заявления, убедитесь, что все указано правильно, и отошлите ее на рассмотрение.

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