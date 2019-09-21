Бесплатные дебетовые карты в банке ДОМ.РФ

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Такой пластик широко используется для совершения наиболее востребованных операций: оплаты товаров и услуг (в том числе через интернет), снятия наличных в банкомате и т. д. При этом держатель может распоряжаться только той суммой, которая лежит на счете, привязанном к нему. Такие услуги, как кредит либо овердрафт, ему недоступны.

Выпуск пластика этого типа производится бесплатно. За первый год обслуживания, как правило, платить тоже не нужно, комиссия взимается за второй и последующий годы использования.

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Основные характеристики, которые надо принять в расчет — это:

стоимость обслуживания в год;

размер процентов, начисляемых на остаток на счете;

наличие либо отсутствие опции Cash Back и бонусных программ — они особенно важны тем, кто часто пользуется для безналичной оплаты покупок в супермаркетах, авиабилетов, гостиничных номеров и т. д.;

степень популярности.

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