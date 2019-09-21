Бесплатные дебетовые карты в банке ДОМ.РФ

Банк: Банк ДОМ.РФ
Найдены 4 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 5% 0 - 2 388 до 5% нет
Мир Классическая
4% 0 нет нет
Visa Classic
Mastercard Standard
 нет 0 нет нет
Mastercard Virtual
 нет 0 нет нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Супер оперативное и неожиданно приятное решение
Оценка: 5 Проверяется
Супер оперативное и неожиданно приятное решениеВ 18.02.2019 при открытии вклада сотрудник банкапредложила открыть карту Халва и рассказал о возможности  повысить
 ... Весь отзыв
Прекрасная работа контактного центра.
Оценка: 5 Проверяется
Помогли в течении часа. Сотрудник всё выслушал и помог о всеми вопросами. Очень надеюсь так будут работать все банки.
Ну и качество звука хорошо, а то обычно как в ведро слышно... Весь отзыв
Все отзывы

Бесплатные дебетовые карты в банке ДОМ.РФ в городах:

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Планируете получить дебетовую карту банка ДОМ.РФ? Информацию о том, как это сделать, вы найдете на нашем сайте. Онлайн-сервис Banki.ru работает круглосуточно и предоставляет пользователям ответы на интересующие их финансовые вопросы.

Такой пластик широко используется для совершения наиболее востребованных операций: оплаты товаров и услуг (в том числе через интернет), снятия наличных в банкомате и т. д. При этом держатель может распоряжаться только той суммой, которая лежит на счете, привязанном к нему. Такие услуги, как кредит либо овердрафт, ему недоступны.

Выпуск пластика этого типа производится бесплатно. За первый год обслуживания, как правило, платить тоже не нужно, комиссия взимается за второй и последующий годы использования.

Внимательно изучите все предложения

Чтобы сделать грамотный, взвешенный выбор, необходимо ознакомиться с условиями каждой программы. Эту информацию вы найдете на сайте. Она регулярно проверяется в автоматическом режиме и, если требуется, оперативно обновляется.

Основные характеристики, которые надо принять в расчет — это:

  • стоимость обслуживания в год;
  • размер процентов, начисляемых на остаток на счете;
  • наличие либо отсутствие опции Cash Back и бонусных программ — они особенно важны тем, кто часто пользуется для безналичной оплаты покупок в супермаркетах, авиабилетов, гостиничных номеров и т. д.;
  • степень популярности.

    • Удобная работа с информацией

    На сайте предусмотрена функция сортировки, с помощью которой все предложения можно ранжировать по нескольким критериям. Это упрощает процесс поиска и помогает экономить время. Когда вы пользуетесь этой функцией, варианты, наиболее соответствующие вашим запросам, поднимается в верхнюю часть таблицы, и вы их не пропустите.

    Простое оформление заявок

    Когда определитесь с выбором, нажмите кнопку «Оформить заявку». Система автоматически перенаправит вас на страницу, где размещена онлайн-форма заявления. Заполните ее, отправьте на рассмотрения и дождитесь решения, о котором вас оповестят звонком или SMS-сообщением.

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