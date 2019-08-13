Бесплатные дебетовые карты в банке «ФК Открытие»

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|
Visa Gold
Mastercard World
|нет
|0
|есть
|
|
25 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Банк «ФК Открытие» — надежная кредитно-финансовая организация, выпускающая дебетовые карты. Этот продукт считается одним из наиболее востребованных, ведь с его помощью можно выполнять самые распространенные финансовые операции: оплачивать товары и покупки (в том числе через интернет), снимать наличные в банкоматах, переводить деньги между счетами. Его характерные особенности — простота и удобство использования, надежность, безопасность.
Сколько стоит получение?
Пластик этого типа выпускается бесплатно. В большинстве случаев за первый год обслуживания держателю тоже не придется платить. Банк берет комиссию лишь за второй и последующие годы.
Как выбрать?
На этой странице онлайн-сервиса Banki.ru представлено множество выгодных предложений. Информация доступна круглосуточно, и вы можете изучать ее в удобное вам время. Наиболее важные условия, которые необходимо принять в расчет — это:
Сравните их между собой, воспользовавшись функцией сортировки по любому из названных критериев — она упростит поиск и поможет сэкономить время.
Отзывы
На этой странице сайта вы можете ознакомиться с мнениями тех, кто уже стал клиентами банка и решил поделиться собственным опытом использования его продуктов. Вы тоже можете оставить здесь свой отзыв, когда получите пластик и оцените, насколько просто, удобно и безопасно им пользоваться.
Оформление заявки
Достаточно одного нажатия кнопки, чтобы система автоматически перенаправила вас на страницу с размещенной на ней онлайн-формой заявления. Заполните его, отправьте на рассмотрение и узнайте о принятом решении благодаря телефонному звонку или SMS.