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Бесплатные дебетовые карты в банке «ФК Открытие»

Банк: Банк «ФК Открытие»
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
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25 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Бесплатные дебетовые карты в банке «ФК Открытие» в городах:

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Банк «ФК Открытие» — надежная кредитно-финансовая организация, выпускающая дебетовые карты. Этот продукт считается одним из наиболее востребованных, ведь с его помощью можно выполнять самые распространенные финансовые операции: оплачивать товары и покупки (в том числе через интернет), снимать наличные в банкоматах, переводить деньги между счетами. Его характерные особенности — простота и удобство использования, надежность, безопасность.

Сколько стоит получение?

Пластик этого типа выпускается бесплатно. В большинстве случаев за первый год обслуживания держателю тоже не придется платить. Банк берет комиссию лишь за второй и последующие годы.

Как выбрать?

На этой странице онлайн-сервиса Banki.ru представлено множество выгодных предложений. Информация доступна круглосуточно, и вы можете изучать ее в удобное вам время. Наиболее важные условия, которые необходимо принять в расчет — это:

  • годовая стоимость обслуживания;
  • проценты, начисляемые на остаток;
  • услуга Cash Back — она пригодится тем, кто часто пользуется безналичным расчетом, и позволяет возместить часть израсходованных средств;
  • наличие или отсутствие бонусных программ — они выгодны людям, совершающим множество покупок в супермаркетах, часто заправляющим автомобиль на АЗС, бронирующим билеты на самолет и т. д.;
  • степень популярности.

    • Сравните их между собой, воспользовавшись функцией сортировки по любому из названных критериев — она упростит поиск и поможет сэкономить время.

    Отзывы

    На этой странице сайта вы можете ознакомиться с мнениями тех, кто уже стал клиентами банка и решил поделиться собственным опытом использования его продуктов. Вы тоже можете оставить здесь свой отзыв, когда получите пластик и оцените, насколько просто, удобно и безопасно им пользоваться.

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