Бесплатные дебетовые карты в банке «ФК Открытие»

Банк «ФК Открытие» — надежная кредитно-финансовая организация, выпускающая дебетовые карты. Этот продукт считается одним из наиболее востребованных, ведь с его помощью можно выполнять самые распространенные финансовые операции: оплачивать товары и покупки (в том числе через интернет), снимать наличные в банкоматах, переводить деньги между счетами. Его характерные особенности — простота и удобство использования, надежность, безопасность.

Сколько стоит получение?

Пластик этого типа выпускается бесплатно. В большинстве случаев за первый год обслуживания держателю тоже не придется платить. Банк берет комиссию лишь за второй и последующие годы.

Как выбрать?

На этой странице онлайн-сервиса Banki.ru представлено множество выгодных предложений. Информация доступна круглосуточно, и вы можете изучать ее в удобное вам время. Наиболее важные условия, которые необходимо принять в расчет — это:

годовая стоимость обслуживания;

проценты, начисляемые на остаток;

услуга Cash Back — она пригодится тем, кто часто пользуется безналичным расчетом, и позволяет возместить часть израсходованных средств;

наличие или отсутствие бонусных программ — они выгодны людям, совершающим множество покупок в супермаркетах, часто заправляющим автомобиль на АЗС, бронирующим билеты на самолет и т. д.;

степень популярности.

Сравните их между собой, воспользовавшись функцией сортировки по любому из названных критериев — она упростит поиск и поможет сэкономить время.

Отзывы

На этой странице сайта вы можете ознакомиться с мнениями тех, кто уже стал клиентами банка и решил поделиться собственным опытом использования его продуктов. Вы тоже можете оставить здесь свой отзыв, когда получите пластик и оцените, насколько просто, удобно и безопасно им пользоваться.

Оформление заявки

Достаточно одного нажатия кнопки, чтобы система автоматически перенаправила вас на страницу с размещенной на ней онлайн-формой заявления. Заполните его, отправьте на рассмотрение и узнайте о принятом решении благодаря телефонному звонку или SMS.