Россия
Вход
Поиск

Бесплатные дебетовые карты в Фора-Банке

Банк: Фора-Банк
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 5% 0 - 1 188 до 5% нет
4 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
Все отзывы

Бесплатные дебетовые карты в Фора-Банке в городах:

Подробнее

Banki.ru — простой в использовании и информативный онлайн-сервис, работающий 24 часа в сутки. На нем представлена информация, которая пригодится всем, кто хочет получить дебетовые карты Фора-Банка. Таким пластиком пользуется множество людей, ведь с его помощью можно:

  • оплачивать товары и услуги;
  • совершать покупки в интернете;
  • переводить деньги с одного счета на другой;
  • снимать наличные в банкоматах.

    • Он обеспечивает удобное и безопасное совершение наиболее востребованных финансовых операций.

    Большой выбор предложений

    На этой странице нашего сайта представлено множество программ, различающихся условиями. Точность и актуальность информации обеспечивается регулярными проверками, которые проводятся в автоматическом режиме, и оперативными обновлениями.

    Прежде чем принимать окончательное решение, ознакомьтесь со всеми предложениями. Особое внимание надо обратить на следующие характеристики:

  • стоимость годового обслуживания — как правило, выпуск и первые двенадцать месяцев использования бесплатны;
  • размер процентов, начисляемых на остаток;
  • наличие или отсутствие услуге Cash Back;
  • бонусная программа — в некоторых случаях вы можете получить баллы, а затем обменять их на рубли, делая покупки в супермаркетах, заправляя автомобиль на АЗС или бронируя номера в гостиницах;
  • степень популярности.

    • Также на этой странице вы найдете отзывы. Их авторы — люди, уже ставшие клиентами банка и решившие поделиться собственным мнением о продуктах, которыми они пользовались. Предусмотрена возможность задать им вопросы.

    Как связаться с банком онлайн?

    Онлайн-сервис Banki.ru позволяет обратиться в банк непосредственно с сайта, не тратя временина поездки и не отходя от офисного или домашнего компьютера. Когда определитесь с выбором, нажмите кнопку «Оформить заявку». Система автоматически перенесет вас на страницу с онлайн-формой заявления, которое надо заполнить. Отправьте готовый вариант на рассмотрение, и вскоре вас уведомят о результатах.

    ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ