Бесплатные дебетовые карты в Хоум Кредит Банке

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|до 7%
|0 - 1 188
|до 20%
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213 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Зачем нужна дебетовая карта? С ее помощью можно удобно и безопасно выполнять наиболее популярные финансовые операции: платить за товары и услуги, совершать покупки в интернет-магазинах, снимать наличные в банкоматах. Ее характерная особенность состоит в том, что держателю доступна только сумма, лежащая на лицевом счете. Он не может взять кредит или воспользоваться овердрафтом.
Стоимость получения
Такой пластик выпускается бесплатно. Обычно за первые двенадцать месяцев обслуживания платить ничего не нужно, и лишь за второй и все последующие годы берется комиссия.
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Если вы приняли окончательное решение, нажмите кнопку «Оформить заявку». Система тут же автоматически перенаправит вас на страницу, на которой размещена онлайн-форма заявления. Заполните ее и отправьте на рассмотрение. При этом не нужно распечатывать документ, выходить из дома или отпрашиваться с работы — специалисты рассмотрят заявление в электронном формате и уведомят вас о результатах телефонным звонком или посредством СМС.