Бесплатные дебетовые карты в Хоум Кредит Банке

Зачем нужна дебетовая карта? С ее помощью можно удобно и безопасно выполнять наиболее популярные финансовые операции: платить за товары и услуги, совершать покупки в интернет-магазинах, снимать наличные в банкоматах. Ее характерная особенность состоит в том, что держателю доступна только сумма, лежащая на лицевом счете. Он не может взять кредит или воспользоваться овердрафтом.

Стоимость получения

Такой пластик выпускается бесплатно. Обычно за первые двенадцать месяцев обслуживания платить ничего не нужно, и лишь за второй и все последующие годы берется комиссия.

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Обращение в банк онлайн

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