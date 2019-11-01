Бесплатные дебетовые карты Интерпромбанка

Банк: Интерпромбанк
Найдены 4 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Classic
Mastercard Standard
 нет 0 нет нет
Visa Gold
Mastercard Gold
 нет 0 нет нет
Visa Infinite
 нет 0 нет нет
Visa Platinum
 нет 0 нет нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

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Ситибанк
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Росбанк
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Отзывы

Отличные условия и обслуживание по деб.карте и вкладам
Оценка: 5 Проверяется
Я давний клиент Хоум Кредит Банка, в банке постоянно появляются привлекательные условия для хранения денег. Недавно в отделении мне подсказали про карту Польза, спасибо... Весь отзыв
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Дебетовая карта — один из наиболее востребованных банковских продуктов. С ее помощью можно быстро, удобно и безопасно выполнять наиболее востребованные финансовые операции: оплачивать товары и услуги (в том числе через интернет), переводить деньги с одного счета на другой, снимать наличные в банкоматах. При этом ее важная особенность заключается в том, что держателю доступна только сумма, находящаяся на лицевом счете, и он не может взять кредит или воспользоваться овердрафтом.

Сколько стоит выпуск и обслуживание?

Как правило, пластик такого типа можно получить в банке бесплатно. Обычно держателю не нужно платить и за первый год обслуживания. Лишь за второй и последующие годы с него берется комиссия.

Важная информация на Banki.ru

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  • стоимость годового обслуживания;
  • размер процентов, которые начисляются на остаток;
  • наличие или отсутствие опции Cash Back;
  • бонусные программы и их особенности;
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