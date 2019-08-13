Бесплатные дебетовые карты в Локо-Банке

Дебетовая карта Локо-Банка — это удобный в использовании и надежный финансовый инструмент. С ее помощью можно выполнять наиболее востребованные операции: оплачивать товары и услуги (в том числе через интернет), снимать наличные в банкоматах, переводить деньги с одного счета на другой. Подробная информация об условиях ее получения и использования представлена на сайте Banki.ru

Бесплатный выпуск

Вам не надо платить, чтобы стать держателем такого пластика. Также большинство программ предполагает бесплатное обслуживание в течение первых двенадцати месяцев. Банк берет комиссию только за второй и последующие годы.

Простой поиск подходящего варианта

Чтобы выбрать предложение, оптимально соответствующее вашим потребностям, воспользуйтесь нашим онлайн-сервисом. Он работает круглосуточно, и вы можете искать ответы на интересующие вас вопросы в любое время.

Внимательно изучите условия всех программ. Основные характеристики, которые необходимо принять в расчет — это:

стоимость годового обслуживания — напомним, что обычно плата взимается за второй и последующие годы использования;

размер процентов, начисляемых на остаток на счете;

наличие или отсутствие услуги Cash Back, позволяющей возместить часть потраченных средств;

бонусы и способы их получения и использования — если они предусмотрены;

уровень популярности.

Вы можете сортировать эти данные по всем указанным выше критериям. Эта функция упрощает поиск и делает его особенно быстрым, ведь наиболее выгодные варианты поднимаются в верхнюю часть таблицы, где они не скроются от вашего взгляда.

Отзывы

Также рекомендуем прочесть отзывы тех, кто уже стал клиентом банка и решил поделиться опытом использования его продуктов. При необходимости их авторам можно задать уточняющие вопросы.

Оформление заявки

Обратиться в банк вы можете непосредственно с этой страницы сайта, не отходя от компьютера и не тратя временина личный визит в отделение. Нажмите кнопку «Оформить заявку», заполните онлайн-форму на открывшейся странице и отправьте ее на рассмотрение. О принятом решении вам сообщат телефонным звонком или посредством СМС.