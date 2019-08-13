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Бесплатные дебетовые карты в Локо-Банке

Банк: Локо-Банк
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Platinum
Mastercard Platinum
 до 9,1% 0 - 8 388 до 10% нет
18 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Бесплатные дебетовые карты в Локо-Банке в городах:

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Дебетовая карта Локо-Банка — это удобный в использовании и надежный финансовый инструмент. С ее помощью можно выполнять наиболее востребованные операции: оплачивать товары и услуги (в том числе через интернет), снимать наличные в банкоматах, переводить деньги с одного счета на другой. Подробная информация об условиях ее получения и использования представлена на сайте Banki.ru

Бесплатный выпуск

Вам не надо платить, чтобы стать держателем такого пластика. Также большинство программ предполагает бесплатное обслуживание в течение первых двенадцати месяцев. Банк берет комиссию только за второй и последующие годы.

Простой поиск подходящего варианта

Чтобы выбрать предложение, оптимально соответствующее вашим потребностям, воспользуйтесь нашим онлайн-сервисом. Он работает круглосуточно, и вы можете искать ответы на интересующие вас вопросы в любое время.

Внимательно изучите условия всех программ. Основные характеристики, которые необходимо принять в расчет — это:

  • стоимость годового обслуживания — напомним, что обычно плата взимается за второй и последующие годы использования;
  • размер процентов, начисляемых на остаток на счете;
  • наличие или отсутствие услуги Cash Back, позволяющей возместить часть потраченных средств;
  • бонусы и способы их получения и использования — если они предусмотрены;
  • уровень популярности.

    • Вы можете сортировать эти данные по всем указанным выше критериям. Эта функция упрощает поиск и делает его особенно быстрым, ведь наиболее выгодные варианты поднимаются в верхнюю часть таблицы, где они не скроются от вашего взгляда.

    Отзывы

    Также рекомендуем прочесть отзывы тех, кто уже стал клиентом банка и решил поделиться опытом использования его продуктов. При необходимости их авторам можно задать уточняющие вопросы.

    Оформление заявки

    Обратиться в банк вы можете непосредственно с этой страницы сайта, не отходя от компьютера и не тратя временина личный визит в отделение. Нажмите кнопку «Оформить заявку», заполните онлайн-форму на открывшейся странице и отправьте ее на рассмотрение. О принятом решении вам сообщат телефонным звонком или посредством СМС.

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