Бесплатные дебетовые карты в Локо-Банке

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Visa Platinum
Mastercard Platinum
|до 9,1%
|0 - 8 388
|до 10%
|нет
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18 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Дебетовая карта Локо-Банка — это удобный в использовании и надежный финансовый инструмент. С ее помощью можно выполнять наиболее востребованные операции: оплачивать товары и услуги (в том числе через интернет), снимать наличные в банкоматах, переводить деньги с одного счета на другой. Подробная информация об условиях ее получения и использования представлена на сайте Banki.ru
Бесплатный выпуск
Вам не надо платить, чтобы стать держателем такого пластика. Также большинство программ предполагает бесплатное обслуживание в течение первых двенадцати месяцев. Банк берет комиссию только за второй и последующие годы.
Простой поиск подходящего варианта
Чтобы выбрать предложение, оптимально соответствующее вашим потребностям, воспользуйтесь нашим онлайн-сервисом. Он работает круглосуточно, и вы можете искать ответы на интересующие вас вопросы в любое время.
Внимательно изучите условия всех программ. Основные характеристики, которые необходимо принять в расчет — это:
Вы можете сортировать эти данные по всем указанным выше критериям. Эта функция упрощает поиск и делает его особенно быстрым, ведь наиболее выгодные варианты поднимаются в верхнюю часть таблицы, где они не скроются от вашего взгляда.
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Также рекомендуем прочесть отзывы тех, кто уже стал клиентом банка и решил поделиться опытом использования его продуктов. При необходимости их авторам можно задать уточняющие вопросы.
Оформление заявки
Обратиться в банк вы можете непосредственно с этой страницы сайта, не отходя от компьютера и не тратя временина личный визит в отделение. Нажмите кнопку «Оформить заявку», заполните онлайн-форму на открывшейся странице и отправьте ее на рассмотрение. О принятом решении вам сообщат телефонным звонком или посредством СМС.