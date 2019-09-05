Бесплатные дебетовые карты в ОТП Банке

Банк: ОТП Банк
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 7% 0 - 2 388 до 10% нет
1 заявка

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Хорошо
Оценка: 5 Проверяется
При обращении в банк, всегда грамотно и честно обслуживают. Особенная благодорность, сотруднику Писеуковой Надежде, за оказанную помощь. Хорошие процентные ставки по вкладам... Весь отзыв
Большое человеческое спасибо
Оценка: 5 Проверяется
Собиралась за границу, нужно было оформить Шенген. Дата в посольстве уже была назначена.
Вечером вспомнила, что мне нужна справка о состоянии счета, утром ехать в посольство с... Весь отзыв
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Бесплатные дебетовые карты в ОТП Банке в городах:

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Многие люди пользуются дебетовыми картами. Это широко распространенный банковский продукт, с помощью которого можно удобно и безопасно выполнять востребованные финансовые операции: оплачивать товары в магазинах и услуги, совершать покупки в интернете, снимать наличные в банкоматах.

На этой странице онлайн-сервиса Banki.ru представлена информация, которая пригодится всем, кто планирует получить карточку ОТП Банка. Сайт работает в режиме 24/7, поэтому вы можете пользоваться им в удобное вам время. Достоверность и актуальность информации обеспечивается проверками, которые проводятся в автоматическом режиме, и оперативными обновлениями.

Выбор подходящей программы

На сайте представлено множество предложений, различающихся условиями. Как среди них выбрать то, что оптимально соответствует вашим запросам?

Для начала, обратите внимание, что выпуск и первый год обслуживания обычно не оплачиваются. Комиссия за использование взимается за второй и последующие годы.

Далее, необходимо изучить условия всех предложений, сравнить их между собой и принять окончательное решение. Основные характеристики — это:

  • стоимость годового обслуживания;
  • проценты, начисляемые на остаток;
  • опция Cash Back;
  • наличие или отсутствие бонусной программы;
  • степень популярности.

    • Сэкономить время и сделать процесс более простым вам поможет функция сортировки по перечисленным выше критериям. Вы можете ранжировать представленную информацию, поднимая наиболее интересные варианты на верхние строчки таблицы.

    Также рекомендуем уделить внимание отзывам тех, кто уже стал клиентом банка и решил рассказать о своем опыте использования его продуктов.

    Оформление заявки

    Приняли окончательное решение? Нажмите кнопку «Оформить заявку» рядом с выбранной программой. Система автоматически перенаправит вас на новую страницу, где размещена онлайн-форма заявления. Заполните ее, проверьте правильность указанных сведений и отправьте на рассмотрение. О принятом решении вас уведомят телефонным звонком или посредством SMS.

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