Бесплатные дебетовые карты в Плюс Банке

Банк: Плюс Банк
Найдены 4 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Мир Классическая
до 4% 0 нет нет
Visa Classic
 нет 0 нет нет
Visa Gold
 нет 0 нет нет
Мир Классическая
нет 0 нет нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Супер оперативное и неожиданно приятное решение
Оценка: 5 Проверяется
Супер оперативное и неожиданно приятное решениеВ 18.02.2019 при открытии вклада сотрудник банкапредложила открыть карту Халва и рассказал о возможности  повысить
 ... Весь отзыв
Прекрасная работа контактного центра.
Оценка: 5 Проверяется
Помогли в течении часа. Сотрудник всё выслушал и помог о всеми вопросами. Очень надеюсь так будут работать все банки.
Ну и качество звука хорошо, а то обычно как в ведро слышно... Весь отзыв
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Бесплатные дебетовые карты в Плюс Банке в городах:

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Плюс Банк — крупный российский банк, предоставляющий возможность бесплатно получить дебетовую карту. Важная особенность этого продукта заключается в том, что держатель может распоряжаться деньгами лишь в пределах суммы, хранящейся на привязанном к нему счете. Ему недоступны кредит и овердрафт.

Такой пластик обычно используется в следующих целях:

  • получение зарплаты;
  • безналичная оплата товаров и услуг;
  • совершение онлайн-покупок;
  • перевод денег между несколькими счетами;
  • снятие наличных в банкоматах.

    • Многие люди пользуются им, так как перечисленные выше финансовые операции широко распространены.

    Подробная информация на Banki.ru

    С условиями программ банка вы можете познакомиться на нашем онлайн-сервисе. Он работает круглосуточно, давая возможность найти ответы на интересующие вас финансовые вопросы. Точность и актуальность информации обеспечивается регулярными проверками, выполняющимися в автоматическом режиме, и оперативными обновлениями.

    На этой странице вы можете ознакомиться с условиями разных программ и сравнить их между собой. В первую очередь обратите внимание на следующие характеристики:

  • стоимость годового обслуживания (первый год, как правило, бесплатный, а за второй и последующие взимается комиссия);
  • проценты на остаток;
  • наличие или отсутствие опции Cash Back — благодаря ей можно вернуть часть израсходованных средств;
  • различные бонусы, которые в ряде случаев можно получить при безналичной оплате покупок в супермаркете, авиабилетов и т. д.;
  • уровень популярности.

    • Функционал сайта позволяет сортировать эти сведения по любому из критериев, чтобы сэкономить ваше время и поднять в верхнюю часть таблицы наиболее выгодные предложения.

    Обратитесь в банк, не отходя от компьютера

    1. Если вы определились с выбором, нажмите кнопку «Оформить заявку».

    2. На открывшейся странице заполните онлайн-форму, проверьте правильность указанных сведений.

    3. Нажмите «Отправить».

    Вскоре вас оповестят о принятом решении. Специалисты банка позволят либо пришлют СМС.

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