Бесплатные дебетовые карты в Плюс Банке

Плюс Банк — крупный российский банк, предоставляющий возможность бесплатно получить дебетовую карту. Важная особенность этого продукта заключается в том, что держатель может распоряжаться деньгами лишь в пределах суммы, хранящейся на привязанном к нему счете. Ему недоступны кредит и овердрафт.

Такой пластик обычно используется в следующих целях:

получение зарплаты;

безналичная оплата товаров и услуг;

совершение онлайн-покупок;

перевод денег между несколькими счетами;

снятие наличных в банкоматах.

Многие люди пользуются им, так как перечисленные выше финансовые операции широко распространены.

Подробная информация на Banki.ru

С условиями программ банка вы можете познакомиться на нашем онлайн-сервисе. Он работает круглосуточно, давая возможность найти ответы на интересующие вас финансовые вопросы. Точность и актуальность информации обеспечивается регулярными проверками, выполняющимися в автоматическом режиме, и оперативными обновлениями.

На этой странице вы можете ознакомиться с условиями разных программ и сравнить их между собой. В первую очередь обратите внимание на следующие характеристики:

стоимость годового обслуживания (первый год, как правило, бесплатный, а за второй и последующие взимается комиссия);

проценты на остаток;

наличие или отсутствие опции Cash Back — благодаря ей можно вернуть часть израсходованных средств;

различные бонусы, которые в ряде случаев можно получить при безналичной оплате покупок в супермаркете, авиабилетов и т. д.;

уровень популярности.

Функционал сайта позволяет сортировать эти сведения по любому из критериев, чтобы сэкономить ваше время и поднять в верхнюю часть таблицы наиболее выгодные предложения.

Обратитесь в банк, не отходя от компьютера

1. Если вы определились с выбором, нажмите кнопку «Оформить заявку».

2. На открывшейся странице заполните онлайн-форму, проверьте правильность указанных сведений.

3. Нажмите «Отправить».

Вскоре вас оповестят о принятом решении. Специалисты банка позволят либо пришлют СМС.