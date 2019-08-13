Россия
Вход
Поиск

Бесплатные дебетовые карты в Райффайзенбанке

Банк: Райффайзенбанк
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
нет 0 есть
  • для путешествий
  • другое
  • супермаркеты
77 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
Все отзывы

Бесплатные дебетовые карты в Райффайзенбанке в городах:

Подробнее

Райффайзенбанк — крупный российский банк, предоставляющий возможность бесплатно получить дебетовую карту. Важная особенность этого продукта заключается в том, что держатель может распоряжаться деньгами лишь в пределах суммы, хранящейся на привязанном к нему счете. Ему недоступны кредит и овердрафт.

Такой пластик обычно используется в следующих целях:

  • получение зарплаты;
  • безналичная оплата товаров и услуг;
  • совершение онлайн-покупок;
  • перевод денег между несколькими счетами;
  • снятие наличных в банкоматах.

    • Многие люди пользуются им, так как перечисленные выше финансовые операции широко распространены.

    Подробная информация на Banki.ru

    С условиями программ банка вы можете познакомиться на нашем онлайн-сервисе. Он работает круглосуточно, давая возможность найти ответы на интересующие вас финансовые вопросы. Точность и актуальность информации обеспечивается регулярными проверками, выполняющимися в автоматическом режиме, и оперативными обновлениями.

    На этой странице вы можете ознакомиться с условиями разных программ и сравнить их между собой. В первую очередь обратите внимание на следующие характеристики:

  • стоимость годового обслуживания (первый год, как правило, бесплатный, а за второй и последующие взимается комиссия);
  • проценты на остаток;
  • наличие или отсутствие опции Cash Back — благодаря ей можно вернуть часть израсходованных средств;
  • различные бонусы, которые в ряде случаев можно получить при безналичной оплате покупок в супермаркете, авиабилетов и т. д.;
  • уровень популярности.

    • Функционал сайта позволяет сортировать эти сведения по любому из критериев, чтобы сэкономить ваше время и поднять в верхнюю часть таблицы наиболее выгодные предложения.

    Обратитесь в банк, не отходя от компьютера

    1. Если вы определились с выбором, нажмите кнопку «Оформить заявку».

    2. На открывшейся странице заполните онлайн-форму, проверьте правильность указанных сведений.

    3. Нажмите «Отправить».

    Вскоре вас оповестят о принятом решении. Специалисты банка позволят либо пришлют СМС.

    ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ