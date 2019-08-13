Бесплатные дебетовые карты в Райффайзенбанке

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Visa Gold
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77 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Райффайзенбанк — крупный российский банк, предоставляющий возможность бесплатно получить дебетовую карту. Важная особенность этого продукта заключается в том, что держатель может распоряжаться деньгами лишь в пределах суммы, хранящейся на привязанном к нему счете. Ему недоступны кредит и овердрафт.
Такой пластик обычно используется в следующих целях:
Многие люди пользуются им, так как перечисленные выше финансовые операции широко распространены.
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