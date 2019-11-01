Бесплатные дебетовые карты Русского Стандарта

Банк: Русский Стандарт
Найдены 4 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
American Express Platinum
 4% 0 - 25 000 нет
  • для путешествий
  • другое
American Express
 нет 0 нет нет
Mastercard Prepaid
 нет 0 нет нет
Mastercard Standard
 нет 0 - 600 нет
  • другое

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

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Отзывы

Отличные условия и обслуживание по деб.карте и вкладам
Оценка: 5 Проверяется
Я давний клиент Хоум Кредит Банка, в банке постоянно появляются привлекательные условия для хранения денег. Недавно в отделении мне подсказали про карту Польза, спасибо... Весь отзыв
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Как получить дебетовую карту от Русского Стандарта? Ответы на этот вопрос круглосуточно доступен на сайте Banki.ru. На этой странице представлена информация об актуальных программах этой кредитно-финансовой организации. Вы можете изучить их условия, сделать выбор и отправить заявку, не отходя от офисного или домашнего компьютера.

Такой пластик чрезвычайно популярен. Ведь с его помощью можно решать наиболее распространенные финансовые задачи:

  • оплачивать товары и услуги (в том числе через интернет);
  • переводить деньги между счетами;
  • снимать наличные в банкоматах.

    • Выпускается он бесплатно. За первые двенадцать месяцев использования, как правило, платить тоже не надо. Комиссия берется за второй и последующие годы обслуживания.

    Как выбрать подходящий продукт?

    К выбору предложения, оптимально соответствующего вашим потребностям, стоит отнестись максимально серьезно. Внимательно изучите условия каждой программы и обязательно примите в расчет следующие характеристики:

  • стоимость годового обслуживания;
  • проценты на остаток;
  • наличие или отсутствие услуги Cash Back и разнообразных бонусов;
  • уровень популярности.

    • Сделать поиск более простым и быстрым поможет функция сортировки по перечисленным выше критериям. Благодаря ей предложения, максимально соответствующие вашим запросам, переместятся в верхнюю часть таблицы, где вы их обязательно заметите.

    Полезную информацию можно почерпнуть в отзывах клиентов банка. Их оставили люди, у которых есть опыт использования банковских продуктов и желание поделиться им. Предусмотрена возможность задать им уточняющие вопросы.

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    Онлайн-сервис Banki.ru позволяет связаться с банком, не тратя временина поездку в отделение и общение со специалистами лицом к лицу. Нажмите кнопку «Оформить заявку», система автоматически перенаправит вас на страницу с размещенной на ней онлайн-формой. Заполните ее, проверьте точность указанных сведений и отправьте готовое заявление на рассмотрение.

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