Как получить дебетовую карту от Русского Стандарта? Ответы на этот вопрос круглосуточно доступен на сайте Banki.ru. На этой странице представлена информация об актуальных программах этой кредитно-финансовой организации. Вы можете изучить их условия, сделать выбор и отправить заявку, не отходя от офисного или домашнего компьютера.

Такой пластик чрезвычайно популярен. Ведь с его помощью можно решать наиболее распространенные финансовые задачи:

оплачивать товары и услуги (в том числе через интернет);

переводить деньги между счетами;

снимать наличные в банкоматах.

Выпускается он бесплатно. За первые двенадцать месяцев использования, как правило, платить тоже не надо. Комиссия берется за второй и последующие годы обслуживания.

Как выбрать подходящий продукт?

К выбору предложения, оптимально соответствующего вашим потребностям, стоит отнестись максимально серьезно. Внимательно изучите условия каждой программы и обязательно примите в расчет следующие характеристики:

стоимость годового обслуживания;

проценты на остаток;

наличие или отсутствие услуги Cash Back и разнообразных бонусов;

уровень популярности.

Сделать поиск более простым и быстрым поможет функция сортировки по перечисленным выше критериям. Благодаря ей предложения, максимально соответствующие вашим запросам, переместятся в верхнюю часть таблицы, где вы их обязательно заметите.

Полезную информацию можно почерпнуть в отзывах клиентов банка. Их оставили люди, у которых есть опыт использования банковских продуктов и желание поделиться им. Предусмотрена возможность задать им уточняющие вопросы.

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