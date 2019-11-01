|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|
American Express Platinum
|4%
|0 - 25 000
|нет
|
|
|
American Express
|нет
|0
|нет
|нет
|
|
Mastercard Prepaid
|нет
|0
|нет
|нет
|
|
Mastercard Standard
|нет
|0 - 600
|нет
|
|
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Как получить дебетовую карту от Русского Стандарта? Ответы на этот вопрос круглосуточно доступен на сайте Banki.ru. На этой странице представлена информация об актуальных программах этой кредитно-финансовой организации. Вы можете изучить их условия, сделать выбор и отправить заявку, не отходя от офисного или домашнего компьютера.
Такой пластик чрезвычайно популярен. Ведь с его помощью можно решать наиболее распространенные финансовые задачи:
Выпускается он бесплатно. За первые двенадцать месяцев использования, как правило, платить тоже не надо. Комиссия берется за второй и последующие годы обслуживания.
Как выбрать подходящий продукт?
К выбору предложения, оптимально соответствующего вашим потребностям, стоит отнестись максимально серьезно. Внимательно изучите условия каждой программы и обязательно примите в расчет следующие характеристики:
Сделать поиск более простым и быстрым поможет функция сортировки по перечисленным выше критериям. Благодаря ей предложения, максимально соответствующие вашим запросам, переместятся в верхнюю часть таблицы, где вы их обязательно заметите.
Полезную информацию можно почерпнуть в отзывах клиентов банка. Их оставили люди, у которых есть опыт использования банковских продуктов и желание поделиться им. Предусмотрена возможность задать им уточняющие вопросы.
Простое и быстрое оформление заявки
Онлайн-сервис Banki.ru позволяет связаться с банком, не тратя временина поездку в отделение и общение со специалистами лицом к лицу. Нажмите кнопку «Оформить заявку», система автоматически перенаправит вас на страницу с размещенной на ней онлайн-формой. Заполните ее, проверьте точность указанных сведений и отправьте готовое заявление на рассмотрение.