Бесплатные дебетовые карты в СДМ-Банке

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Visa Gold
Mastercard Gold
|до 6%
|0 - 3 600
|до 15%
|нет
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Visa Classic
Mastercard Standard
|до 6%
|0 - 1 080
|до 15%
|нет
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|до 6%
|0 - 1 080
|до 15%
|нет
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Visa Platinum
Mastercard Platinum
|до 6%
|0 - 6 000
|до 15%
|нет
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|до 6%
|0
|нет
|нет
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Онлайн-сервис Banki.ru круглосуточно предоставляет информацию, которая пригодится всем, кто желает стать держателем дебетовых карт СДМ-Банка. Вы можете получить пластик, выпущенный надежной кредитно-финансовой организацией, чтобы:
При этом не стоит забывать, что вы сможете распоряжаться только суммой, лежащей на лицевом счете. Такие услуги, как кредит или овердрафт, вам недоступны.
Стоимость получения
Пластик такого типа считается одним из наиболее востребованных банковских продуктов. Поэтому выпускается он бесплатно. Обычно за первый год обслуживания платить тоже не нужно, комиссия берется только за второй и последующие годы.
Как выбрать подходящую программу?
На этой странице нашего сайта представлено множество предложений, различающихся между собой условиями использования. Поэтому, прежде чем принимать окончательное решение, необходимо выяснить все подробности. Особое внимание рекомендуем обратить на следующие характеристики:
Эти данные можно сортировать по любому из перечисленных выше критериев. Так вы упростите процесс поиска и сэкономите время.
Определились с выбором? Нажмите кнопку «Оформить заявку», чтобы перейти к заполнению заявления. Отправьте готовый документ и немного подождите. О результатах рассмотрения вам сообщат телефонным звонком или посредством СМС.