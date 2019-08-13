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Бесплатные дебетовые карты в Связь-Банке

Банк: Связь-Банк
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 5% 0 - 1 788 до 10% нет
6 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Дебетовая карта считается наиболее востребованным банковским продуктом. Ее характерная особенность заключается в том, что держатель не может взять кредит или воспользоваться овердрафтом, ему доступна лишь сумма, лежащая на лицевом счете. Применяется такой пластик для выполнения основных финансовых операций: оплаты товаров и услуг, совершения покупок в интернете, снятия наличных в банкомате.

Полезная информация на Banki.ru

Наш онлайн-сервис предоставляет возможность познакомиться с актуальными предложениями от Связь-Банка. Это заслуживающая доверия кредитно-финансовая организация, разработавшая множество программ с различными условиями. Информация, собранная на этой странице, поможет вам разобраться в них и найти наиболее выгодный вариант. Она доступна в режиме 24/7, поэтому вы можете искать интересные предложения в удобное вам время.

Чтобы сделать взвешенный выбор, внимательно изучите условия. Особенно важны следующие характеристики:

  • стоимость годового обслуживания (напоминаем, что обычно первый год бесплатен);
  • размер процентов, начисляемых на остаток на счете;
  • услуга Cash Back;
  • бонусные программы и их особенности;
  • степень популярности.

    • Функция сортировки по различным критериям поможет упростить поиск и сделает его более быстрым. При ее использовании варианты, оптимально соответствующие вашим запросам, поднимутся в верхнюю часть таблицы, и вы их не пропустите.

    Информацию к размышлению можно найти и в отзывах, оставленных теми, кто уже стал клиентами банка и пользовался его продуктами. Предусмотрена возможность задать им вопросы.

    Переход к заполнению заявления в один клик

    Приняли окончательное решение? Нажмите на кнопку «Оформить заявку». После этого откроется новая страница, на которой размещена онлайн-форма заявления. Заполните ее, проверьте правильность указанных сведений и отправьте на рассмотрение. Специалисты банка примут решение и уведомят вас о нем телефонным звонком или посредством СМС.

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