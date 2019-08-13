Бесплатные дебетовые карты в Связь-Банке

Дебетовая карта считается наиболее востребованным банковским продуктом. Ее характерная особенность заключается в том, что держатель не может взять кредит или воспользоваться овердрафтом, ему доступна лишь сумма, лежащая на лицевом счете. Применяется такой пластик для выполнения основных финансовых операций: оплаты товаров и услуг, совершения покупок в интернете, снятия наличных в банкомате.

Полезная информация на Banki.ru

Наш онлайн-сервис предоставляет возможность познакомиться с актуальными предложениями от Связь-Банка. Это заслуживающая доверия кредитно-финансовая организация, разработавшая множество программ с различными условиями. Информация, собранная на этой странице, поможет вам разобраться в них и найти наиболее выгодный вариант. Она доступна в режиме 24/7, поэтому вы можете искать интересные предложения в удобное вам время.

Чтобы сделать взвешенный выбор, внимательно изучите условия. Особенно важны следующие характеристики:

стоимость годового обслуживания (напоминаем, что обычно первый год бесплатен);

размер процентов, начисляемых на остаток на счете;

услуга Cash Back;

бонусные программы и их особенности;

степень популярности.

Функция сортировки по различным критериям поможет упростить поиск и сделает его более быстрым. При ее использовании варианты, оптимально соответствующие вашим запросам, поднимутся в верхнюю часть таблицы, и вы их не пропустите.

Информацию к размышлению можно найти и в отзывах, оставленных теми, кто уже стал клиентами банка и пользовался его продуктами. Предусмотрена возможность задать им вопросы.

Переход к заполнению заявления в один клик

Приняли окончательное решение? Нажмите на кнопку «Оформить заявку». После этого откроется новая страница, на которой размещена онлайн-форма заявления. Заполните ее, проверьте правильность указанных сведений и отправьте на рассмотрение. Специалисты банка примут решение и уведомят вас о нем телефонным звонком или посредством СМС.