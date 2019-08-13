Бесплатные дебетовые карты в банке Таврический Банк

Дебетовыми картами пользуется множество граждан России. У них есть ряд бесспорных достоинств — удобство использования, надежность, безопасность. С их помощью можно выполнять наиболее востребованные финансовые операции:

оплачивать товары и услуги;

совершать покупки в интернете;

снимать наличные в банкоматах;

переводить деньги с одного счета на другой.

Таврический Банк — надежная кредитно-финансовая организация, предоставляющая возможность получить пластик этого типа совершенно бесплатно. Как правило, держателям не надо платить за первый год обслуживания, комиссия берется только за второй и последующие годы. Большой выбор программ с различными условиями дает возможность каждому потенциальному клиенту выбрать вариант, который оптимально соответствует его потребностям.

Как сделать выбор?

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Основные характеристики, на которые стоит обратить внимание — это:

стоимость годового обслуживания;

проценты, начисляемые на остаток;

наличие или отсутствие услуги Cash Back и бонусных программ — это особенно важно для тех, кто часто совершает покупки в супермаркетах, заправляет автомобиль на АЗС, бронирует авиабилеты и т. д.;

степень популярности.

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Что нужно для получения?

1. Изучите предложения и выберите наиболее выгодный вариант.

2. Нажмите кнопку «Оформить заявку».

3. На открывшейся странице заполните онлайн-форму заявления и проверьте, правильно ли вы указали все сведения.

4. Нажмите кнопку «Отправить».

5. Дождитесь сообщения о принятом решении — вам позвонят или пришлют СМС.