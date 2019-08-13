Бесплатные дебетовые карты в банке Таврический Банк

|Название, тип карты, банк *
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|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
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4 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Дебетовыми картами пользуется множество граждан России. У них есть ряд бесспорных достоинств — удобство использования, надежность, безопасность. С их помощью можно выполнять наиболее востребованные финансовые операции:
Таврический Банк — надежная кредитно-финансовая организация, предоставляющая возможность получить пластик этого типа совершенно бесплатно. Как правило, держателям не надо платить за первый год обслуживания, комиссия берется только за второй и последующие годы. Большой выбор программ с различными условиями дает возможность каждому потенциальному клиенту выбрать вариант, который оптимально соответствует его потребностям.
Как сделать выбор?
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1. Изучите предложения и выберите наиболее выгодный вариант.
2. Нажмите кнопку «Оформить заявку».
3. На открывшейся странице заполните онлайн-форму заявления и проверьте, правильно ли вы указали все сведения.
4. Нажмите кнопку «Отправить».
5. Дождитесь сообщения о принятом решении — вам позвонят или пришлют СМС.