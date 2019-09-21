Бесплатные дебетовые карты в банке «Веста»

Банк: Веста
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Infinite
 нет 0 нет нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

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Отзывы

Супер оперативное и неожиданно приятное решение
Оценка: 5 Проверяется
Супер оперативное и неожиданно приятное решениеВ 18.02.2019 при открытии вклада сотрудник банкапредложила открыть карту Халва и рассказал о возможности  повысить
 ... Весь отзыв
Прекрасная работа контактного центра.
Оценка: 5 Проверяется
Помогли в течении часа. Сотрудник всё выслушал и помог о всеми вопросами. Очень надеюсь так будут работать все банки.
Ну и качество звука хорошо, а то обычно как в ведро слышно... Весь отзыв
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Бесплатные дебетовые карты в банке «Веста» в городах:

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  • стоимость годового обслуживания — как правило, выпуск и первые двенадцать месяцев использования бесплатны;
  • размер процентов, начисляемых на остаток;
  • наличие или отсутствие услуге Cash Back;
  • бонусная программа — в некоторых случаях вы можете получить баллы, а затем обменять их на рубли, делая покупки в супермаркетах, заправляя автомобиль на АЗС или бронируя номера в гостиницах;
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