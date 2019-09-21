Бесплатные дебетовые карты в банке «Веста»

Banki.ru — простой в использовании и информативный онлайн-сервис, работающий 24 часа в сутки. На нем представлена информация, которая пригодится всем, кто хочет получить дебетовые карты банка «Веста». Таким пластиком пользуется множество людей, ведь с его помощью можно:

оплачивать товары и услуги;

совершать покупки в интернете;

переводить деньги с одного счета на другой;

снимать наличные в банкоматах.

Он обеспечивает удобное и безопасное совершение наиболее востребованных финансовых операций.

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Прежде чем принимать окончательное решение, ознакомьтесь со всеми предложениями. Особое внимание надо обратить на следующие характеристики:

стоимость годового обслуживания — как правило, выпуск и первые двенадцать месяцев использования бесплатны;

размер процентов, начисляемых на остаток;

наличие или отсутствие услуге Cash Back;

бонусная программа — в некоторых случаях вы можете получить баллы, а затем обменять их на рубли, делая покупки в супермаркетах, заправляя автомобиль на АЗС или бронируя номера в гостиницах;

степень популярности.

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Как связаться с банком онлайн?

Онлайн-сервис Banki.ru позволяет обратиться в банк непосредственно с сайта, не тратя временина поездки и не отходя от офисного или домашнего компьютера. Когда определитесь с выбором, нажмите кнопку «Оформить заявку». Система автоматически перенесет вас на страницу с онлайн-формой заявления, которое надо заполнить. Отправьте готовый вариант на рассмотрение, и вскоре вас уведомят о результатах.