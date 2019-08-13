Оценка: Проверяется
|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Visa Unembossed
|нет
|0 - 2 770
|до 5%
|нет
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Visa Gold
Mastercard Gold
|нет
|0 - 5 280
|до 5%
|нет
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Visa Classic
Mastercard Standard
|нет
|0 - 3 780
|до 5%
|нет
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.