Дебетовая карта Кукуруза в Россельхозбанке

Банк: Россельхозбанк
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Мир Классическая
Мир-UnionPay
до 6% 0 5% нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

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Отзывы

Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Хочу сказать слова благодарности банку ВТБ.
Недавно стала клиентом вашего бака. Пользуюсь как дебетовой Мультикартой, так же открыт  накопительный счет.  ... Весь отзыв
Клиентоорентрованность не на словах,а на деле!
Оценка: 5 Проверяется
Являюсь клиентом банка много лет. И за все эти годы не припомню случая,когда банк не шел бы мне навстречу,не содействовал в решении проблемы.Хочу рассказать о последнем случае.
Н... Весь отзыв
Клиент - в центре внимания
Оценка: 5 Проверяется
Хочу поблагодарить команду Тинькофф за профессионализм и настоящую, не формальную, клиентоориентированность! Активно пользовалась кредитной картой на индивидуальных условиях... Весь отзыв
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