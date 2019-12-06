Дебетовая карта Maestro в банке «Кузнецкий Мост»

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
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Visa Electron
|нет
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
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В наши дни пользование банковской картой Маэстро в банке «Кузнецкий Мост» значительно экономит не только ваше время, но и деньги. Сейчас стало возможным проведение большого количества операций в дистанционном режиме, о чем раньше мы даже и не мечтали (например, оплатить услуги ЖКХ, налоги, штрафы, сделать покупку в интернет-магазине и т. п. — это всё можно сделать не выходя из дома даже через телефон). В магазине платеж проходит благодаря установленному специальному терминалу.
Предложение подходит большому количеству людей, так как размер годового обслуживания составляет примерно 300 рублей в год. Чтобы не беспокоиться о несанкционированном снятии денежных средств со счета, можно подключить дополнительную опцию «мобильный банк» и получать смс-сообщения в режиме реального времени.
Как оформить заявку на дебетовую карту Маэстро в банке «Кузнецкий Мост» и какие требования?
● минимальный возраст — 18 лет;
● обратитесь в любой ближайший филиал и оставьте заявку на выпуск карты, при себе обязательно нужно иметь паспорт для удостоверения личности;
● если нет желания никуда идти, тогда просто зайдите в интернет, найдите официальный сайт компании и оставьте заявку там. Потребуется заполнить анкету и отправить ее в обработку. Самое важное — это отсутствие ошибок и опечаток, чтобы не возникло проблем с оформлением. Для выпуска именной карты придется подождать примерно 5-10 дней. Далее вам придет смс на указанный номер телефона о ее готовности.
Очевидные выгоды и особенности
● держатель банковской карты Маэстро в банке «Кузнецкий Мост» имеет возможность производить оплату товаров в рамках доступного лимита собственных денег на счете;
● у каждого пользователя имеется доступ в личный кабинет, где отражены все счета и совершенные операции. Это помогает осуществлять контроль за движением денежных средств;
● если активно использовать карту Маэстро, можно получить хороший кешбэк;
● снимать или вносить наличные в сторонних банкоматах не рекомендуется, так как может быть снята дополнительная комиссия;
● без пин-кода можно делать покупки до одной тысячи рублей. Такая опция появилась относительно недавно (paypass).
Правила безопасности по дебетовой карте Маэстро в банке «Кузнецкий Мост»
● карта должна находиться только у вас, никому ее не передавайте;
● не сообщайте третьим лицам секретную информацию (контрольное слово, пин-код, CVV-код).
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