Дебетовая карта Maestro в Оргбанке

Банк: Оргбанк
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
3% 0 нет нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

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Отзывы

Отличная карта и отличный сервис!
Оценка: 5 Проверяется
Прошло вот уже 8 месяцев, как я оформила себе карту Халва, за что хочу сказать огромное спасибо сотруднику Банка, Леухиной Ольге,  которая оформила мне её, по адресу Можайское... Весь отзыв
Хороший банк с иногда глючным приложением
Оценка: 4 Проверяется
Всё вобщем-то нормально с банком, но вот приложения (банковское и инвестиционное) иногда начинают тупить (при чём у всех пользователей сразу). Через пару часов их попускает и опять... Весь отзыв
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Банковская карта Маэстро в Оргбанке позволяет производить множество операций, которые еще совсем недавно были недоступны человеку. При этом пользоваться ей будет удобно и понятно каждому. Дополнительная опция смс-сообщений дает возможность вести контроль и получать оповещения обо всех совершенных операциях по счету. Продукт предназначен широкому кругу пользователей, так как годовое обслуживание в размере не более 300 рублей позволяет подключить программу. Карточка может быть именной (есть имя и фамилия владельца на лицевой стороне) и моментальной (неименной).

Как оформить дебетовую карту Маэстро в Оргбанке и какие предъявляются требования?

● Личное посещение любого офиса организации и написание заявления. Не забудьте взять с собой паспорт. Он потребуется для идентификации личности.

● Доступно любому гражданину РФ, начиная с 18 лет.

● Если нет времени ехать в отделение, воспользуйтесь онлайн-услугами и подайте запрос в дистанционном режиме. Просто зайдите на официальный сайт, подберите продукт и заполните анкету. Подтвердите введенные данные и отправьте в обработку. Для изготовления личной карты нужно 7-10 дней, информация о готовности придет на указанный номер телефона.

Особенности и преимущества

● владелец банковской карты Маэстро в Оргбанке может вносить наличные в любом подходящем банкомате (возможно снятие комиссий, заранее ознакомьтесь с данной информацией), оплачивать покупки в торговых точках;

● открытый личный кабинет;

● опция бесконтактной оплаты (paypass) покупок до 1000 рублей;

● если вы хотите получать на счет пенсии и пособия, отнесите реквизиты в ПФ РФ;

● можно совершать коммунальные платежи с пониженной комиссией. При этом не нужно каждый раз вводить реквизиты для оплаты, что позволяет дополнительно сэкономить время;

● необходимо провести замену пластика (перевыпуск) через определенный период времени;

● использование в рамках зарплатного проекта. В этом случае пользоваться картой можно будет бесплатно, обслуживание оплачивается работодателем;

● начисление процента или кешбэка дает возможность получать дополнительную прибыль.

Полезные советы держателям дебетовой карты Маэстро в Оргбанке

● не предоставляйте ее другим лицам;

● никому не сообщайте секретную информацию (пин-код, CVV код);

● установите антивирус на свой гаджет для совершения покупок в интернете.

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