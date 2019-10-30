Дебетовая карта Maestro в Оргбанке

Банковская карта Маэстро в Оргбанке позволяет производить множество операций, которые еще совсем недавно были недоступны человеку. При этом пользоваться ей будет удобно и понятно каждому. Дополнительная опция смс-сообщений дает возможность вести контроль и получать оповещения обо всех совершенных операциях по счету. Продукт предназначен широкому кругу пользователей, так как годовое обслуживание в размере не более 300 рублей позволяет подключить программу. Карточка может быть именной (есть имя и фамилия владельца на лицевой стороне) и моментальной (неименной).

Как оформить дебетовую карту Маэстро в Оргбанке и какие предъявляются требования?

● Личное посещение любого офиса организации и написание заявления. Не забудьте взять с собой паспорт. Он потребуется для идентификации личности.

● Доступно любому гражданину РФ, начиная с 18 лет.

● Если нет времени ехать в отделение, воспользуйтесь онлайн-услугами и подайте запрос в дистанционном режиме. Просто зайдите на официальный сайт, подберите продукт и заполните анкету. Подтвердите введенные данные и отправьте в обработку. Для изготовления личной карты нужно 7-10 дней, информация о готовности придет на указанный номер телефона.

Особенности и преимущества

● владелец банковской карты Маэстро в Оргбанке может вносить наличные в любом подходящем банкомате (возможно снятие комиссий, заранее ознакомьтесь с данной информацией), оплачивать покупки в торговых точках;

● открытый личный кабинет;

● опция бесконтактной оплаты (paypass) покупок до 1000 рублей;

● если вы хотите получать на счет пенсии и пособия, отнесите реквизиты в ПФ РФ;

● можно совершать коммунальные платежи с пониженной комиссией. При этом не нужно каждый раз вводить реквизиты для оплаты, что позволяет дополнительно сэкономить время;

● необходимо провести замену пластика (перевыпуск) через определенный период времени;

● использование в рамках зарплатного проекта. В этом случае пользоваться картой можно будет бесплатно, обслуживание оплачивается работодателем;

● начисление процента или кешбэка дает возможность получать дополнительную прибыль.

Полезные советы держателям дебетовой карты Маэстро в Оргбанке

● не предоставляйте ее другим лицам;

● никому не сообщайте секретную информацию (пин-код, CVV код);

● установите антивирус на свой гаджет для совершения покупок в интернете.

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