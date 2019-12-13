Дебетовая карта Maestro в банке «Платина»

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Visa Electron
Mastercard Maestro
|нет
|60
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
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Возможности банковских карт уже оценили во всем мире, и статистика показывает, что большинство потребителей даже имеют в кармане не один, а сразу несколько «пластиков». Дебетовая карта Маэстро в банке «Платина» открывает мгновенный доступ к банковскому счету и позволяет быстро пополнять его, а также, в случае необходимости, снимать наличные. К основным плюсам карты можно отнести легкий доступ к сбережениям, удобство использования и учета средств, скорость пополнения баланса и простота оформления. При помощи карты легко совершать покупки в магазине, оплачивать товары и услуги.
Какие условия и что подготовить?
● получить банковскую карту Маэстро в банке «Платина» может любой совершеннолетний житель РФ;
● нужен только действующий паспорт для идентификации личности и заявление на выпуск.
Как оформить?
Есть два доступных варианта открытия:
● Через интернет оставить заявку на получение дебетовой карты Маэстро в банке «Платина». Для этого нужно будет заполнить анкетные данные. Времени займет совсем немного — не более получаса, а ответ придет в кратчайшие сроки. Карта поступит в отделение через несколько дней.
● Если есть свободное время, можно самому зайти в ближайший филиал компании, и менеджер проведет операцию, дополнительно проконсультирует о действующих тарифах и ответит на возникшие вопросы в случае необходимости.
Какие особенности?
● наиболее безопасный способ хранения денежных средств;
● функционал частично ограничен (например, нельзя пользоваться за рубежом);
● большое количество банкоматов, где можно проводить приходно-расходные операции;
● проведение платежей и переводов на всей территории России;
● невысокая стоимость годового обслуживания позволяет подключиться к программе многим потенциальным клиентам;
● держатели банковской карты Маэстро в банке «Платина» получают бонусные баллы за совершение покупок;
● подключение смс-оповещений;
● все условия можно найти на официальном сайте компании и в договоре;
● при выдаче карты Маэстро нужно будет придумать защитный пин-код;
● валюта обслуживания — российский рубль;
● если вы хотите получать заработную плату на счет, достаточно отнести реквизиты вашему работодателю;
● срок действия карты ограничен (от 1 до 5 лет), затем требуется осуществить перевыпуск.
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