Дебетовая карта Maestro в банке «Платина»

Банк: Платина
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Electron
Mastercard Maestro
 нет 60 нет нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру.

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Отзывы

Выход найден!
Оценка: 5 Проверяется
Всем привет. Я всегда мечтала купить себе норковую шубу, но цены не очень впечатляют. Мне не однократно звонили на мой мобильный телефон специалисты и предлагали оформить карточку... Весь отзыв
Оценка обслуживания
Оценка: 5 Проверяется
Огромное спасибо заместителю директора  до проспект мира Орехова Татьяна Владимировна очень культурный вежливый человек и как специалист умничка приятно вести диалог с такими... Весь отзыв
Неожиданно приятная банковская находка
Оценка: 5 Проверяется
В начале года на работе выдали зарплатные карты БКС. Я сначала не особенно впечатлился, ничего особенно не знал о них и хотелось, чтобы это был какой-то более популярный банк... Весь отзыв
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Возможности банковских карт уже оценили во всем мире, и статистика показывает, что большинство потребителей даже имеют в кармане не один, а сразу несколько «пластиков». Дебетовая карта Маэстро в банке «Платина» открывает мгновенный доступ к банковскому счету и позволяет быстро пополнять его, а также, в случае необходимости, снимать наличные. К основным плюсам карты можно отнести легкий доступ к сбережениям, удобство использования и учета средств, скорость пополнения баланса и простота оформления. При помощи карты легко совершать покупки в магазине, оплачивать товары и услуги.

Какие условия и что подготовить?

● получить банковскую карту Маэстро в банке «Платина» может любой совершеннолетний житель РФ;

● нужен только действующий паспорт для идентификации личности и заявление на выпуск.

Как оформить?

Есть два доступных варианта открытия:

● Через интернет оставить заявку на получение дебетовой карты Маэстро в банке «Платина». Для этого нужно будет заполнить анкетные данные. Времени займет совсем немного — не более получаса, а ответ придет в кратчайшие сроки. Карта поступит в отделение через несколько дней.

● Если есть свободное время, можно самому зайти в ближайший филиал компании, и менеджер проведет операцию, дополнительно проконсультирует о действующих тарифах и ответит на возникшие вопросы в случае необходимости.

Какие особенности?

● наиболее безопасный способ хранения денежных средств;

● функционал частично ограничен (например, нельзя пользоваться за рубежом);

● большое количество банкоматов, где можно проводить приходно-расходные операции;

● проведение платежей и переводов на всей территории России;

● невысокая стоимость годового обслуживания позволяет подключиться к программе многим потенциальным клиентам;

● держатели банковской карты Маэстро в банке «Платина» получают бонусные баллы за совершение покупок;

● подключение смс-оповещений;

● все условия можно найти на официальном сайте компании и в договоре;

● при выдаче карты Маэстро нужно будет придумать защитный пин-код;

● валюта обслуживания — российский рубль;

● если вы хотите получать заработную плату на счет, достаточно отнести реквизиты вашему работодателю;

● срок действия карты ограничен (от 1 до 5 лет), затем требуется осуществить перевыпуск.

Независимый информационный сайт Banki.ru

Если вам нужно выбрать наиболее выгодную карту и затратить при этом минимум сил и времени, заходите на портал Banki.ru. Здесь собрана большая база актуальных предложений от разных организаций. После заполнения анкеты система абсолютно бесплатно отправит вам наиболее подходящие варианты с учетом заявленных требований.

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