Дебетовая карта Maestro в банке «Платина»

Возможности банковских карт уже оценили во всем мире, и статистика показывает, что большинство потребителей даже имеют в кармане не один, а сразу несколько «пластиков». Дебетовая карта Маэстро в банке «Платина» открывает мгновенный доступ к банковскому счету и позволяет быстро пополнять его, а также, в случае необходимости, снимать наличные. К основным плюсам карты можно отнести легкий доступ к сбережениям, удобство использования и учета средств, скорость пополнения баланса и простота оформления. При помощи карты легко совершать покупки в магазине, оплачивать товары и услуги.

Какие условия и что подготовить?

● получить банковскую карту Маэстро в банке «Платина» может любой совершеннолетний житель РФ;

● нужен только действующий паспорт для идентификации личности и заявление на выпуск.

Как оформить?

Есть два доступных варианта открытия:

● Через интернет оставить заявку на получение дебетовой карты Маэстро в банке «Платина». Для этого нужно будет заполнить анкетные данные. Времени займет совсем немного — не более получаса, а ответ придет в кратчайшие сроки. Карта поступит в отделение через несколько дней.

● Если есть свободное время, можно самому зайти в ближайший филиал компании, и менеджер проведет операцию, дополнительно проконсультирует о действующих тарифах и ответит на возникшие вопросы в случае необходимости.

Какие особенности?

● наиболее безопасный способ хранения денежных средств;

● функционал частично ограничен (например, нельзя пользоваться за рубежом);

● большое количество банкоматов, где можно проводить приходно-расходные операции;

● проведение платежей и переводов на всей территории России;

● невысокая стоимость годового обслуживания позволяет подключиться к программе многим потенциальным клиентам;

● держатели банковской карты Маэстро в банке «Платина» получают бонусные баллы за совершение покупок;

● подключение смс-оповещений;

● все условия можно найти на официальном сайте компании и в договоре;

● при выдаче карты Маэстро нужно будет придумать защитный пин-код;

● валюта обслуживания — российский рубль;

● если вы хотите получать заработную плату на счет, достаточно отнести реквизиты вашему работодателю;

● срок действия карты ограничен (от 1 до 5 лет), затем требуется осуществить перевыпуск.

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