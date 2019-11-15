Дебетовая карта Maestro в банке Агора

Банк: Банк Агора
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Mastercard Cirrus/Maestro
 нет 700 нет нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

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Дебетовая карта Маэстро в банке Агора в настоящее время пользуется популярностью в нашей стране. С ее помощью появилась возможность оплачивать товары в магазинах, совершать платежи и переводы. Карточка имеет компактный размер и может легко поместиться в кошельке, не занимая много места. В случае если произошла непредвиденная ситуация и вам срочно понадобились деньги, они будут на счете. Удобство использования — главный фактор возрастающего спроса, именно поэтому многие финансовые организации имеют различные виды программ и постоянно обновляют предложения.

Какие требования по банковской карте Маэстро в банке Агора?

● подключение к программе доступно каждому жителю России в возрасте от 18 лет;

● для заключения соглашения и получения дебетовой карты Маэстро в банке Агора не требуется сбора огромного пакета документов, нужен только действующий паспорт и личное заявление;

● для начала использования пополните баланс (стоимость годового обслуживания) и завершите активацию.

Как оформить заявку на банковскую карту Маэстро в банке Агора?

● В любом удобном для вас отделении компании запишитесь на консультацию к специалисту. Он ответит на возникшие вопросы и оформит запрос.

● На официальном сайте заполните анкету и отправьте на рассмотрение. Потребуется 10-15 минут свободного времени, доступ в интернет, компьютер или телефон.

Как пополнить баланс?

Два простых способа:

● безналичный вариант (переводом со своего счета в личном кабинете) или с другой финансовой организации (возможно снятие комиссии);

● внесение наличных через кассу или терминал.

Скорее всего, вам знакома такая ситуация: образовалась длинная очередь к банкоматам, люди торопятся, нервничают, а причина довольно простая: не все умеют правильно пользоваться картой. Когда вы ее вставляете в банкомат, магнитная полоса должна быть внизу, а логотип платежной системы — в левом углу.

Очевидные преимущества банковской карты Маэстро в банке Агора

● приемлемая стоимость обслуживания для большинства потенциальных потребителей;

● возможность подключить мобильный банк (смс-оповещения по всем совершенным операциям);

● каждому клиенту предоставляется личный кабинет, где также можно контролировать транзакции;

● выгодные предложения от магазинов-партнеров при совершении покупок.

Независимый финансовый портал Banki.ru

Если вы хотите получить карту на интересных условиях, заходите на сайт Банки.ру. Заполните анкету, создайте запрос, и вам будут доступны наиболее подходящие варианты с учетом ваших пожеланий. Все оказываемые услуги предоставляются абсолютно бесплатно, а справиться с навигацией сервиса сможет даже неопытный пользователь.

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