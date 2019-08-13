Россия
Вход
Поиск

Дебетовые карты MasterCard в ФФин Банке

Банк: Банк «Фридом Финанс»
Найдены 2 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Platinum
Visa Infinite
Mastercard Platinum
Mastercard World Elite
 6% 0 - 30 000 нет нет
3 заявки
Visa Platinum
Mastercard Platinum
 5% 0 - 5 988 нет нет
1 заявка

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
Все отзывы

Дебетовые карты MasterCard в ФФин Банке в городах:

Подробнее

Дебетовые карты MasterCard в ФФин Банке — выгодное и удобное решение в современном мире. Многим не хочется носить с собой большое количество бумажных денег и монет — неудобно. А пересчет может занимать много времени. В общем, к счастью, появилась возможность хранить средства на карточке. Преимущество системы в том, что влезть в долг невозможно — вы можете распоряжаться только теми деньгами, которые в данный момент времени есть на счету. Многие клиенты используют счета для получения заработной платы. А мы — онлайн-сервис Banki.ru, предлагаем ознакомиться с множеством выгодных программ и условий, которые могут вас заинтересовать. Мы работаем с финансовыми организациями напрямую, поэтому полностью несем ответственность за предоставленные сведения.

Плюсы счета Master Card

На данный момент карточная система — самая удобная и выгодная с точки зрения комфорта. Для оформления такого счета потребитель должен быть старше 18 лет и иметь паспорт гражданина РФ.

С преимуществами для пользователей можно ознакомиться ниже.

  • Свобода расчетов — возможны любые расчеты и покупки, посещаете ли вы магазин лично или предпочитаете совершать покупки на сайте. Для оплаты коммунальных платежей, штрафов и налогов не требуется даже вставать с дивана — это можно сделать за компьютером или ноутбуком.
  • Надежность — система оснащена надежным чипом. К тому же, можно подключить систему оповещений и контролировать все движения по счету в любое время суток. Если клиент потерял карточку — следует сразу же позвонить на горячую линию финансовой организации, ее заблокируют.
  • Выгода — можно пользоваться бонусной системой учреждения и партнеров.
  • Мировой охват — ее можно использовать за рубежом.
  • Простота в оформлении — можно заполнить заявку на сайте или съездить в филиал самостоятельно.

    • Чтобы избежать серьезных трат, можно установить лимит на операции. Для активации такой услуги — обратитесь к менеджеру финансового учреждения.

    Подробно об использовании сервиса Banki.ru

    На нашем сайте вы можете воспользоваться множеством вспомогательных услуг, которые сократят время на поиск филиала. Для этого можно воспользоваться фильтром — задайте необходимые параметры, через секунду система покажет в топе наиболее привлекательные варианты — это значительно сокращает время поиска. Перед тем как принять окончательное решение, обратите внимание на размер кеш-бека.

    ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ