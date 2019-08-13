|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Visa Platinum
Visa Infinite
Mastercard Platinum
Mastercard World Elite
|6%
|0 - 30 000
|нет
|нет
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3 заявки
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Visa Platinum
Mastercard Platinum
|5%
|0 - 5 988
|нет
|нет
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1 заявка
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Дебетовые карты MasterCard в ФФин Банке — выгодное и удобное решение в современном мире. Многим не хочется носить с собой большое количество бумажных денег и монет — неудобно. А пересчет может занимать много времени. В общем, к счастью, появилась возможность хранить средства на карточке. Преимущество системы в том, что влезть в долг невозможно — вы можете распоряжаться только теми деньгами, которые в данный момент времени есть на счету. Многие клиенты используют счета для получения заработной платы. А мы — онлайн-сервис Banki.ru, предлагаем ознакомиться с множеством выгодных программ и условий, которые могут вас заинтересовать. Мы работаем с финансовыми организациями напрямую, поэтому полностью несем ответственность за предоставленные сведения.
Плюсы счета Master Card
На данный момент карточная система — самая удобная и выгодная с точки зрения комфорта. Для оформления такого счета потребитель должен быть старше 18 лет и иметь паспорт гражданина РФ.
С преимуществами для пользователей можно ознакомиться ниже.
Чтобы избежать серьезных трат, можно установить лимит на операции. Для активации такой услуги — обратитесь к менеджеру финансового учреждения.
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На нашем сайте вы можете воспользоваться множеством вспомогательных услуг, которые сократят время на поиск филиала. Для этого можно воспользоваться фильтром — задайте необходимые параметры, через секунду система покажет в топе наиболее привлекательные варианты — это значительно сокращает время поиска. Перед тем как принять окончательное решение, обратите внимание на размер кеш-бека.