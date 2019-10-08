Дебетовые карты MasterCard в банке Оранжевый

Банк: Банк Оранжевый
Найдены 2 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 5% 1 200 - 2 700 нет нет
5% 600 - 4 800 до 5% нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Польза с повышенным кэшбэком
Хоум Кредит Банк
до 10% годовых
Посмотреть
Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
Посмотреть
Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
Посмотреть
Opencard
Банк «ФК Открытие»
cash back до 11%
Посмотреть

Отзывы

Работа кассы
Оценка: 5 Проверяется
Хочу персонально отметить и поблагодарить кассира отделения ВТБ по Комсомольскому пр., 7. Обращалась в это отделение неоднократно, в том числе по вопросам, связанным с обменом... Весь отзыв
Все отзывы

Дебетовые карты MasterCard в банке Оранжевый в городах:

Подробнее

Дебетовые карты MasterCard в банке Оранжевый — это удобный вариант для тех, кто не хочет носить с собой много наличности. Безопасность такой системы заключается в том, что «залезть в долг» — невозможно. Пользователь может распоряжаться только теми средствами, которые на данный момент лежат на счете. А своевременное информирование об актуальных программах и выгодных предложениях обеспечивает онлайн-маркет Banki.ru.

Преимущества для держателей

Для оформления услуги не требуется большого пакета документов, достаточно паспорта гражданина Российской Федерации. Возраст клиента должен быть старше 18 лет. Регистрация в регионе присутствия филиала не требуется.

Какие технологические особенности предлагает услуга:

  • моментальная выдача;
  • технология 3D Secure;
  • чип;
  • бесконтактные платежи (PayPass);
  • возможность пользоваться Google Pay / Apple / Samsung / Garmin.

    • Система Master Card максимально проста в использовании. Для получения услуги необходимо посетить финансовую организацию, однако заявку можно заполнить онлайн. А для экономии личного времени гости ресурса могут воспользоваться фильтром. Для этого необходимо задать параметры в соответствии с нуждами потребителя. Вскорости появятся наиболее выгодные предложения, которые соответствуют требованиям клиента.

    Зачастую услуга полностью бесплатна. Учреждениям выгодно, чтобы пользователи держали деньги на их счетах, поэтому комиссия отсутствует.

    Примечательно, что в некоторых случаях система становится источником дохода. Все дело в том, что на остаток средств начисляется процент — похоже на вклад, но деньгами можно воспользоваться в любой момент.

    В качестве бонусов филиалы предлагают сэкономить на покупку авиабилетов, получить небольшую скидку на билеты в кино или вернуть часть потраченных денег (кэш-бэк).

    Для клиентов это максимально безопасно, потому что деньги застрахованы. В том случае, если учреждение прекращает свою деятельность по разным причинам, выплата средств осуществляется через 2 недели.

    Подробно о нашем ресурсе Banki.ru

    Сайт располагает множеством актуальных способов по нахождению выгодных финансовых продуктов. Один из них — это отзывы. В одном из наших разделов пользователи делятся своим мнением касательно материальных учреждений, с которыми у них был опыт сотрудничества. Это может быть разная информация: начиная от качества услуг, заканчивая мнением о сотрудниках. Однако это может стать отличной возможностью, чтобы узнать место обращение получше.

    ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ

    Все продукты Банки.ру

    Калькуляторы

    Калькулятор вкладов
    Калькулятор кредитов
    Калькулятор автокредитов
    Калькулятор Cash Back
    Калькулятор ипотеки
    Калькулятор ВЗР
    Рассчитать ОСАГО
    Рассчитать КАСКО

    Вклады и инвестиции

    Вклады в Сбербанке
    В Почта банке
    В рублях
    С высоким процентом
    Акции российских компаний
    Акции иностранных компаний
    Акции ETF
    Акции Газпрома онлайн

    Кредиты и займы

    Кредиты в Сбербанке
    С онлайн заявкой
    Наличными
    Для пенсионеров
    Займ онлайн на карту
    Срочный займ на карту
    Займ без отказа
    Беспроцентный займ

    Еще

    Личный кабинет агента
    Курсы ЦБ
    Банки России
    Книга памяти
    Банки на карте
    Отзывы о банках
    Отзывы о страховых компаниях