Дебетовые карты MasterCard в Банке «Санкт-Петербург»

Банк: Банк «Санкт-Петербург»
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 10% 0 - 1 188 нет
  • другое

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

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Отзывы

Работа кассы
Оценка: 5 Проверяется
Хочу персонально отметить и поблагодарить кассира отделения ВТБ по Комсомольскому пр., 7. Обращалась в это отделение неоднократно, в том числе по вопросам, связанным с обменом... Весь отзыв
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Дебетовые карты MasterCard в Банке «Санкт-Петербург» в городах:

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Дебетовые карты MasterCard в Банке «Санкт-Петербург» — оптимальное решение для современного мира. С ее помощью можно быстро перевести средства с одного счета на другой, ежемесячно получить заработную плату от работодателя, совершать покупки через интернет и многое другое. На нашем сайте Banki.ru вы можете найти множество выгодных и интересных программ, которые подойдут под любые потребительские нужды. Специалисты нашего портала своевременно обновляют условия представленных финансовых продуктов — нам можно доверять.

Подробнее о преимуществах для клиентов Master Card

Оформление пластиковой карточки не займет много времени — заявку на нее можно заполнить онлайн или отправиться в заинтересовавший вас филиал. В числе обязательных условий — пользователь должен быть старше 18 лет и иметь паспорт гражданина РФ. При выборе программы обратите внимание на:

  • размер кэш-бека;
  • процент, с которого вам будет начисляться дополнительная сумма в зависимости от остатка на счету.

    • На случай, если вы сомневаетесь, нужен вам такой счет или нет, мы заготовили несколько объективных аргументов:

  • с ее помощью можно платить за товары в интернете, в розничных магазинах, в ресторанах, кафе, театрах — практически везде;
  • значительная часть финансовых организаций создает специальные бонусные программы, с помощью которых пользователи получают скидки на определенные услуги или товары;
  • счет работает как зарплатный — для этого следует обратиться в бухгалтерию по месту работы, чтобы уточнить детали;
  • если чувствуете, что тратите слишком много — обратитесь к менеджеру учреждения, где вы заключали договор. Он поможет ввести лимит на денежные операции.

    • В сохранности средств можно не сомневаться — у счета есть надежный чип и технология 3D Secure.

    Подробно о финансовом маркете Banki.ru

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    Таким способом можно воспользоваться в любое время суток — ресурс доступен 24/7.

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