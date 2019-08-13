Россия
Вход
Поиск

Дебетовые карты MasterCard в Ситибанке

Банк: Ситибанк
Найдены 2 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Mastercard World
 до 7% 0 - 3 600 до 7,5%
  • другое
1 заявка
Mastercard World Black Edition
 до 7% 0 - 18 000 до 10%
  • другое

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
Все отзывы

Дебетовые карты MasterCard в Ситибанке в городах:

Подробнее

Дебетовые карты MasterCard в Ситибанке созданы специально для тех, кто хотел бы избавиться от большого количества бумажных денег в карманах или кошельке. Сейчас — это современный и быстрый способ оплаты услуг, покупки одежды или вещей обихода. Система имеет важное и полезное преимущество — полное отсутствие возможности задолжать. Согласитесь, это особенно важно в том случае, если предстоит множество покупок.

Что касается нашего сервиса Banki.ru, то здесь вы легко сможете выбрать подходящий финансовый продукт. В числе наших партнеров — большинство коммерческих и российских финансовых учреждений с разными программами и условиями. На нашем ресурсе представлено множество вариантов, среди которых каждый найдет подходящий для себя.

Преимущества и условия для клиентов Master Card

Пластиковая карточка сегодня — это палочка-выручалочка в любой критической ситуации. Ей можно рассчитываться по всему миру и привязать к счету одну из 10 валют. Для оформления карточки нужно быть старше 18 лет и иметь паспорт гражданина РФ. С перечнем дополнительных документов (если они есть) и сведений можно ознакомиться, позвонив в службу поддержки финансового учреждения.

С особенностями работы услуги можно ознакомиться ниже:

  • расплачиваясь с ее помощью в магазинах, ресторанах и других заведениях, которые поддерживают программу лояльности учреждения, можно рассчитывать на скидки, зачисление процентов на бонус-счёт и прочие привилегии;
  • разновидностью являются доходные, владельцы которых получают годовой процент на ежемесячный остаток средств на карте;
  • они применяются для зачисления зарплатных средств, в том числе на удалённой работе;
  • идеальный вариант для тех, кто любит путешествовать. Система гарантирует безопасность накоплений. Можно снимать средства в банкоматах разных стран. В том случае, если средства вдруг закончились, можно попросить друзей или родственников пополнить счет на нужную сумму.

    • К тому же, такой способ хранения денег достаточно безопасен: есть технология 3D Secure и чип.

    Banki.ru подробно об отзывах

    Один из самых полезных разделов на нашем сайте — «Отзывы». Пользователи могут в любое время суток прочитать мнения потребителей, которые уже обращались в финансовые структуры. Это помогает в выборе программы и места обслуживания.

    ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ