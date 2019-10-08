Дебетовые карты MasterCard в Эксперт Банке

Банк: Эксперт Банк
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 6% 0 нет нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Польза с повышенным кэшбэком
Хоум Кредит Банк
до 10% годовых
Посмотреть
Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
Посмотреть
Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
Посмотреть
Opencard
Банк «ФК Открытие»
cash back до 11%
Посмотреть

Отзывы

Работа кассы
Оценка: 5 Проверяется
Хочу персонально отметить и поблагодарить кассира отделения ВТБ по Комсомольскому пр., 7. Обращалась в это отделение неоднократно, в том числе по вопросам, связанным с обменом... Весь отзыв
Все отзывы

Дебетовые карты MasterCard в Эксперт Банке в городах:

Подробнее

Дебетовые карты MasterCard в Эксперт Банке – удобная и современная замена бумажных денег. Она является своеобразным электронным ключом к счету, на котором лежат ваши средства. Пластиковая карточка служит для накопления и оплаты по счетам, в некотором роде она – электронный кошелек, который можно использовать по всему миру. Многие потребители уже обзавелись таким счетом и не знают проблем с пересчетом бумажных денег и монетами. Чтобы быть в курсе всех актуальных условий программ — предлагаем воспользоваться нашим ресурсом Banki.ru. Это отличный помощник в выборе финансовых продуктов. А за обновлением сведений следят наши модераторы, которые проверяют и корректируют информацию в режиме онлайн.

Детали сотрудничества с Master Card

При выборе существует 2 ключевых момента, первый — на него может быть установлен лимит остатка средств, второй — обслуживание может оказаться достаточно дорогим, если речь идет о продуктах с дополнительными возможностями. Однако многие финансовые организации предлагают своим клиентам гибкую бонусную систему, где баллы накапливаются за счет использования безналичных платежей.

Условия получения очень просты: нужно быть обладателем паспорта гражданина РФ, возраст пользователя — старше 18.

В чем преимущества?

  • Быстрое оформление — зачастую учреждения предлагают подождать 15-20 минут для получения карточки (в зависимости от филиала).
  • Возможен выгодный способ взять заемные деньги при помощи действующего счета.
  • Участие в бонусных программах с кэш-беком.
  • Использование интернет-банкинга для оплаты услуг и другого.
  • Переводы и финансовые операции без начисления дополнительных процентов в виде комиссий.

    • Кроме того, это отличный способ оплаты покупок в интернете и за рубежом. Если в поездке резко закончились средства, можно попросить родственников или друзей сделать перевод.

    Banki.ru экономит время и силы

    На нашем ресурсе вы можете использовать множество способов по поиску выгодного финансового продукта. Один из них — умный фильтр. Вам нужно просто задать желаемые параметры, а система сама исключит из списка те варианты, которые вам не подходят, а оставит те, которые полностью соответствуют заданным опциям.

    На сайте мы регулярно публикуем новости, чтобы пользователи были в курсе всех обновлений финансового мира.

    ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ

    Все продукты Банки.ру

    Калькуляторы

    Калькулятор вкладов
    Калькулятор кредитов
    Калькулятор автокредитов
    Калькулятор Cash Back
    Калькулятор ипотеки
    Калькулятор ВЗР
    Рассчитать ОСАГО
    Рассчитать КАСКО

    Вклады и инвестиции

    Вклады в Сбербанке
    В Почта банке
    В рублях
    С высоким процентом
    Акции российских компаний
    Акции иностранных компаний
    Акции ETF
    Акции Газпрома онлайн

    Кредиты и займы

    Кредиты в Сбербанке
    С онлайн заявкой
    Наличными
    Для пенсионеров
    Займ онлайн на карту
    Срочный займ на карту
    Займ без отказа
    Беспроцентный займ

    Еще

    Личный кабинет агента
    Курсы ЦБ
    Банки России
    Книга памяти
    Банки на карте
    Отзывы о банках
    Отзывы о страховых компаниях