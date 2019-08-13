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Дебетовые карты MasterCard в банке «ФК Открытие»

Банк: Банк «ФК Открытие»
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
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25 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Дебетовые карты MasterCard в банке «ФК Открытие» — самый современный способ хранения денег. С помощью такого счета можно легко отправлять деньги друзьям и родным, совершать покупки в путешествиях и расплачиваться за предметы в интернете. Многие давно перешли на такую систему, чтобы экономить время и беречь нервы. Если вы решили упростить себе жизнь — рекомендуем обратиться к нашему онлайн-ресурсу Banki.ru. Мы сотрудничаем напрямую с коммерческими и российскими финансовыми организациями, поэтому все сведения, представленные на нашем сайте — актуальны.

Что нужно знать для тех, кто хотел бы воспользоваться Master Card

Во-первых, максимально простые и понятные условия в большинстве филиалов, достаточно предъявить паспорт гражданина РФ, а его владелец должен быть старше 18 лет. Во-вторых, удобная система использования.

Какие преимущества дает счет?

  • один из самых безопасных способов хранения средств — даже если у финансового учреждения отзывают лицензию, клиент может получить деньги через 14 рабочих дней, но с ограничением — не более 1,4 миллиона рублей;
  • обслуживание совершенно бесплатно — большинство программ подразумевают такую возможность, а филиалам выгодно, чтобы клиенты держали деньги на их счетах, поэтому они не взимают комиссию. Однако в случае создания специального счета комиссия может взиматься;
  • счет Master Card может быть и вкладом — на остаток средств на конец месяца начисляется процент. С одной стороны, можно сделать небольшие сбережения, а с другой — потратить их в любое удобное время;
  • простое оформление для всех — если это зарплатная система, следует обратиться в бухгалтерию, где вы работаете. В другом случае — сделать заказ через интернет или оставить заявку в филиале.

    • Каждая пластиковая карта имеет магнитную ленту либо совмещает магнитную ленту и чип — для безопасности. Такие варианты считаются наиболее надёжными для пользователей, с ними быстрее проходят все операции.

    Имеется бесконтактная система оплаты. Достаточно просто поднести карту к терминалу в месте, где совершается покупка. Если окончательная сумма к оплате до 1000 рублей — средства списываются сразу, если больше — необходимо ввести ПИН-код.

    Что нужно знать об онлайн-маркете Banki.ru

    Мы всегда следим за последними обновлениями из денежного мира, поэтому вы можете полностью доверять сведениями, которые есть на сайте. На ресурсе вы можете ознакомиться с мнениями реальных людей о финансовых организациях — просто переходите в раздел «Отзывы».

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