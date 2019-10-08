Дебетовые карты MasterCard в Морском Банке

Банк: Морской Банк
Найдены 2 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 6,5% 0 - 1 188 до 3% нет
до 6,5% 0 - 708 нет нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Польза с повышенным кэшбэком
Хоум Кредит Банк
до 10% годовых
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Купил - Накопил
Таврический Банк
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Citi Priority
Ситибанк
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Opencard
Банк «ФК Открытие»
cash back до 11%
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Отзывы

Работа кассы
Оценка: 5 Проверяется
Хочу персонально отметить и поблагодарить кассира отделения ВТБ по Комсомольскому пр., 7. Обращалась в это отделение неоднократно, в том числе по вопросам, связанным с обменом... Весь отзыв
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Дебетовые карты MasterCard в Морском Банке в городах:

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Дебетовые карты MasterCard в Морском Банке оформили многие потребители российских и коммерческих финансовых организаций. Это удобная и современная возможность оплачивать покупки за границей, в интернете, в родном городе, в том числе, в кафе, кино, театрах — где пожелаете. Зачастую учреждения предлагают максимально простые условия для того, чтобы завести такой счет. Модераторы нашего финансового маркета Banki.ru своевременно сносят коррективы во все предлагаемые финансовые продукты быстро и в режиме реального времени. С нами можно найти подходящую программу не только не выходя из дома, но и не вставая с дивана — с компьютера или телефона.

Что нужно знать пользователям о Master Card

Не стоит беспокоиться о том, что сейчас вам придется подготовить большое количество документов, на сбор которых уйдет не одна неделя. Наоборот — пользователь должен быть старше 18 лет и иметь главный документ — паспорт гражданина РФ. Зачастую это все условия, которые нужно выполнить для заведения счета. Однако за дополнительными сведениями все равно можно обратиться, связавшись с финансовой организацией.

Для чего вам нужен этот счет?

  • Средства всегда при вас и надежно защищены чипом и системой 3D Secure.
  • Можно оплачивать практически все: коммунальные услуги, совершать покупки в интернете, оплачивать походы в кафе или рестораны.
  • Есть множество онлайн-услуг, которыми можно воспользоваться при помощи интернет-банкинга.
  • Без проблем можно оплачивать товары и услуги за границей, например, если вы отправились в путешествие.
  • Деньги надежно защищены программой страхования вкладов.

    • В числе преимуществ счета — кэш-бек (его процент следует уточнить в филиале, в который планируется обращение) и накопительная система. Вы получается ежегодное начисление за остаток в конце каждого месяца (размер и детали следует узнать у менеджера финансовой организации, которая будет оказывать вам услугу).

    Если вдруг с учреждением случилось что-то непредвиденное, например, закрытие или ликвидация — вы можете вернуть все свои средства через 14 дней в размере до 1,4 миллиона рублей.

    Banki.ru — поможет найти свой материальный продукт

    Наш ресурс располагает множеством удобных сервисов, которые значительно экономят время. Один из них — умный фильтр. Это специальная программа, которая выводит на верх страницы подходящие для вас варианты и скрывает те, которые однозначно не для вас.

    На сайте существует множество разделов на случай, если вы хотели бы получить заемные деньги, узнать больше о филиалах, в которые хотели бы обратиться и многое другое.

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