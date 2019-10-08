|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Visa Classic
Mastercard Standard
|до 6,5%
|0 - 1 188
|до 3%
|нет
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Visa Classic
Mastercard Standard
|до 6,5%
|0 - 708
|нет
|нет
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Дебетовые карты MasterCard в Морском Банке оформили многие потребители российских и коммерческих финансовых организаций. Это удобная и современная возможность оплачивать покупки за границей, в интернете, в родном городе, в том числе, в кафе, кино, театрах — где пожелаете. Зачастую учреждения предлагают максимально простые условия для того, чтобы завести такой счет. Модераторы нашего финансового маркета Banki.ru своевременно сносят коррективы во все предлагаемые финансовые продукты быстро и в режиме реального времени. С нами можно найти подходящую программу не только не выходя из дома, но и не вставая с дивана — с компьютера или телефона.
Что нужно знать пользователям о Master Card
Не стоит беспокоиться о том, что сейчас вам придется подготовить большое количество документов, на сбор которых уйдет не одна неделя. Наоборот — пользователь должен быть старше 18 лет и иметь главный документ — паспорт гражданина РФ. Зачастую это все условия, которые нужно выполнить для заведения счета. Однако за дополнительными сведениями все равно можно обратиться, связавшись с финансовой организацией.
Для чего вам нужен этот счет?
В числе преимуществ счета — кэш-бек (его процент следует уточнить в филиале, в который планируется обращение) и накопительная система. Вы получается ежегодное начисление за остаток в конце каждого месяца (размер и детали следует узнать у менеджера финансовой организации, которая будет оказывать вам услугу).
Если вдруг с учреждением случилось что-то непредвиденное, например, закрытие или ликвидация — вы можете вернуть все свои средства через 14 дней в размере до 1,4 миллиона рублей.
Banki.ru — поможет найти свой материальный продукт
Наш ресурс располагает множеством удобных сервисов, которые значительно экономят время. Один из них — умный фильтр. Это специальная программа, которая выводит на верх страницы подходящие для вас варианты и скрывает те, которые однозначно не для вас.
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