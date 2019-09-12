Дебетовые карты MasterCard в Московском Индустриальном Банке

Банк: Московский Индустриальный Банк
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 5,5% 0 - 1 188 до 5% нет
5 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

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Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Купил - Накопил
Таврический Банк
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Citi Priority
Ситибанк
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Помогли решить проблему
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте. Хотел бы поблагодарить сотрудников банка Открытие за оперативное решение проблемы. Оплачивал зарплатной картой покупки в магазине. Оборудвоание выдало ошибку, потом... Весь отзыв
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Дебетовые карты MasterCard в Московском Индустриальном Банке в городах:

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Дебетовые карты MasterCard в Московском Индустриальном Банке — удобный способ оплачивать товары и услуги. С карты можно снять деньги в банкомате и привязать к счету, на котором хранятся собственные, а не заемные средства. Таким образом, не получится «влезть в долг», так как пользователь может распоряжаться только той суммой, которая на данный момент есть. Специалисты нашего ресурса Banki.ru своевременно обновляют информацию, которые предоставляют российские и коммерческие финансовые структуры.

Для чего нужен счет Master Card

Это удобно и отлично подходит для тех, кому надоело носить с собой наличные. Так, клиенту не нужно постоянно пересчитывать купюры и монетки, а всего 1 раз провести/приложить карточку.

Такая система отлично подходит для покупок в интернете. Как правило, процедура оплаты расписана на сайте принимающей стороны. Однако следует учесть, что введенные данные о карте и ее владельце могут стать дополнительным риском из-за взломщиков, которые хотят получить конфиденциальные сведения. Пользуйтесь только проверенными источниками.

На счету можно хранить средства — особенно актуально для тех, кто едет в отпуск и нужно взять с собой крупную сумму. Некоторые программы предусматривают накопительную систему — счет работает как вклад.

Некоторые структуры предлагают воспользоваться бонусами — скидка на авиабилеты и другие отдельные покупки, даже поход в кафе.

Не менее важное преимущество — это безопасность. Если с учреждением что-то случилось, например, банк прекращает свою деятельность — клиент может получить деньги через 14 рабочих дней общей суммой до 1,4 миллиона рублей.

Оформить счет максимально легко — отправить заявку онлайн или отправиться в филиал с наиболее привлекательными условиями. Если карточка нужна для получения заработной платы — следует обратиться в бухгалтерию по месту работы.

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Один из наиболее популярных способов узнать сведения о финансовой организации — обратиться к нашему разделу «Отзывы». Там собраны мнения реальных людей, которые решили поделиться своим опытом сотрудничества с учреждениями. Зачастую это актуальные сведения, касающиеся услуг, программ и сотрудников.

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