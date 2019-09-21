|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Visa Classic
Mastercard Standard
|до 1%
|850
|нет
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Visa Classic
Mastercard Standard
|до 1%
|1 200
|нет
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Visa Classic
Visa Signature
Mastercard World
Mastercard World Black Edition
|6%
|0 - 23 988
|нет
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Visa Classic
Mastercard World
|до 5%
|0 - 1 188
|нет
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Дебетовые карты MasterCard в Московском Кредитном Банке — самый современный способ хранения денег. С помощью такого счета можно легко отправлять деньги друзьям и родным, совершать покупки в путешествиях и расплачиваться за предметы в интернете. Многие давно перешли на такую систему, чтобы экономить время и беречь нервы. Если вы решили упростить себе жизнь — рекомендуем обратиться к нашему онлайн-ресурсу Banki.ru. Мы сотрудничаем напрямую с коммерческими и российскими финансовыми организациями, поэтому все сведения, представленные на нашем сайте — актуальны.
Что нужно знать для тех, кто хотел бы воспользоваться Master Card
Во-первых, максимально простые и понятные условия в большинстве филиалов, достаточно предъявить паспорт гражданина РФ, а его владелец должен быть старше 18 лет. Во-вторых, удобная система использования.
Какие преимущества дает счет?
Каждая пластиковая карта имеет магнитную ленту либо совмещает магнитную ленту и чип — для безопасности. Такие варианты считаются наиболее надёжными для пользователей, с ними быстрее проходят все операции.
Имеется бесконтактная система оплаты. Достаточно просто поднести карту к терминалу в месте, где совершается покупка. Если окончательная сумма к оплате до 1000 рублей — средства списываются сразу, если больше — необходимо ввести ПИН-код.
Что нужно знать об онлайн-маркете Banki.ru
Мы всегда следим за последними обновлениями из денежного мира, поэтому вы можете полностью доверять сведениями, которые есть на сайте. На ресурсе вы можете ознакомиться с мнениями реальных людей о финансовых организациях — просто переходите в раздел «Отзывы».