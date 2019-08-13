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Дебетовые карты MasterCard в Промсвязьбанке

Банк: Промсвязьбанк
Найдены 2 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Mastercard Gold
Mastercard World
Мир Классическая
нет 0 - 1 200 есть
  • другое
4 заявки
Mastercard World
Мир
до 5% 1 990 есть
  • для путешествий
1 заявка

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Дебетовые карты MasterCard в Промсвязьбанке в городах:

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Дебетовые карты MasterCard в Промсвязьбанке – удобная и современная замена бумажных денег. Она является своеобразным электронным ключом к счету, на котором лежат ваши средства. Пластиковая карточка служит для накопления и оплаты по счетам, в некотором роде она – электронный кошелек, который можно использовать по всему миру. Многие потребители уже обзавелись таким счетом и не знают проблем с пересчетом бумажных денег и монетами. Чтобы быть в курсе всех актуальных условий программ — предлагаем воспользоваться нашим ресурсом Banki.ru. Это отличный помощник в выборе финансовых продуктов. А за обновлением сведений следят наши модераторы, которые проверяют и корректируют информацию в режиме онлайн.

Детали сотрудничества с Master Card

При выборе существует 2 ключевых момента, первый — на него может быть установлен лимит остатка средств, второй — обслуживание может оказаться достаточно дорогим, если речь идет о продуктах с дополнительными возможностями. Однако многие финансовые организации предлагают своим клиентам гибкую бонусную систему, где баллы накапливаются за счет использования безналичных платежей.

Условия получения очень просты: нужно быть обладателем паспорта гражданина РФ, возраст пользователя — старше 18.

В чем преимущества?

  • Быстрое оформление — зачастую учреждения предлагают подождать 15-20 минут для получения карточки (в зависимости от филиала).
  • Возможен выгодный способ взять заемные деньги при помощи действующего счета.
  • Участие в бонусных программах с кэш-беком.
  • Использование интернет-банкинга для оплаты услуг и другого.
  • Переводы и финансовые операции без начисления дополнительных процентов в виде комиссий.

    • Кроме того, это отличный способ оплаты покупок в интернете и за рубежом. Если в поездке резко закончились средства, можно попросить родственников или друзей сделать перевод.

    Banki.ru экономит время и силы

    На нашем ресурсе вы можете использовать множество способов по поиску выгодного финансового продукта. Один из них — умный фильтр. Вам нужно просто задать желаемые параметры, а система сама исключит из списка те варианты, которые вам не подходят, а оставит те, которые полностью соответствуют заданным опциям.

    На сайте мы регулярно публикуем новости, чтобы пользователи были в курсе всех обновлений финансового мира.

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