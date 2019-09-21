|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|
Mastercard Standard
|нет
|490
|5%
|нет
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Mastercard World
|нет
|3 588
|нет
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Mastercard World Premium
|нет
|3 588 - 21 588
|нет
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Mastercard World Premium
|нет
|3 588 - 63 588
|нет
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Visa Classic
|нет
|750
|нет
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Visa Classic
|нет
|500 - 1 700
|нет
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Visa Classic
Mastercard Standard
|нет
|708 - 750
|нет
|нет
|
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Visa Classic
Mastercard Standard
|нет
|0 - 1 200
|нет
|нет
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Visa Classic
|нет
|0 - 900
|нет
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Дебетовые карты MasterCard в Райффайзенбанке – удобная и современная замена бумажных денег. Она является своеобразным электронным ключом к счету, на котором лежат ваши средства. Пластиковая карточка служит для накопления и оплаты по счетам, в некотором роде она – электронный кошелек, который можно использовать по всему миру. Многие потребители уже обзавелись таким счетом и не знают проблем с пересчетом бумажных денег и монетами. Чтобы быть в курсе всех актуальных условий программ — предлагаем воспользоваться нашим ресурсом Banki.ru. Это отличный помощник в выборе финансовых продуктов. А за обновлением сведений следят наши модераторы, которые проверяют и корректируют информацию в режиме онлайн.
Детали сотрудничества с Master Card
При выборе существует 2 ключевых момента, первый — на него может быть установлен лимит остатка средств, второй — обслуживание может оказаться достаточно дорогим, если речь идет о продуктах с дополнительными возможностями. Однако многие финансовые организации предлагают своим клиентам гибкую бонусную систему, где баллы накапливаются за счет использования безналичных платежей.
Условия получения очень просты: нужно быть обладателем паспорта гражданина РФ, возраст пользователя — старше 18.
В чем преимущества?
Кроме того, это отличный способ оплаты покупок в интернете и за рубежом. Если в поездке резко закончились средства, можно попросить родственников или друзей сделать перевод.
Banki.ru экономит время и силы
На нашем ресурсе вы можете использовать множество способов по поиску выгодного финансового продукта. Один из них — умный фильтр. Вам нужно просто задать желаемые параметры, а система сама исключит из списка те варианты, которые вам не подходят, а оставит те, которые полностью соответствуют заданным опциям.
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