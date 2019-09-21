Дебетовые карты MasterCard в Райффайзенбанке

Банк: Райффайзенбанк
Найдено 9 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Mastercard Standard
 нет 490 5% нет
нет 3 588 нет
  • для путешествий
Mastercard World Premium
 нет 3 588 - 21 588 нет
  • для путешествий
Mastercard World Premium
 нет 3 588 - 63 588 нет
  • для путешествий
нет 750 нет
  • для путешествий
Visa Classic
 нет 500 - 1 700 нет
  • для путешествий
Visa Classic
Mastercard Standard
 нет 708 - 750 нет нет
Visa Classic
Mastercard Standard
 нет 0 - 1 200 нет нет
Visa Classic
 нет 0 - 900 нет
  • супермаркеты

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

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Отзывы

Супер оперативное и неожиданно приятное решение
Оценка: 5 Проверяется
Супер оперативное и неожиданно приятное решениеВ 18.02.2019 при открытии вклада сотрудник банкапредложила открыть карту Халва и рассказал о возможности  повысить
 ... Весь отзыв
Прекрасная работа контактного центра.
Оценка: 5 Проверяется
Помогли в течении часа. Сотрудник всё выслушал и помог о всеми вопросами. Очень надеюсь так будут работать все банки.
Ну и качество звука хорошо, а то обычно как в ведро слышно... Весь отзыв
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Дебетовые карты MasterCard в Райффайзенбанке в городах:

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Дебетовые карты MasterCard в Райффайзенбанке – удобная и современная замена бумажных денег. Она является своеобразным электронным ключом к счету, на котором лежат ваши средства. Пластиковая карточка служит для накопления и оплаты по счетам, в некотором роде она – электронный кошелек, который можно использовать по всему миру. Многие потребители уже обзавелись таким счетом и не знают проблем с пересчетом бумажных денег и монетами. Чтобы быть в курсе всех актуальных условий программ — предлагаем воспользоваться нашим ресурсом Banki.ru. Это отличный помощник в выборе финансовых продуктов. А за обновлением сведений следят наши модераторы, которые проверяют и корректируют информацию в режиме онлайн.

Детали сотрудничества с Master Card

При выборе существует 2 ключевых момента, первый — на него может быть установлен лимит остатка средств, второй — обслуживание может оказаться достаточно дорогим, если речь идет о продуктах с дополнительными возможностями. Однако многие финансовые организации предлагают своим клиентам гибкую бонусную систему, где баллы накапливаются за счет использования безналичных платежей.

Условия получения очень просты: нужно быть обладателем паспорта гражданина РФ, возраст пользователя — старше 18.

В чем преимущества?

  • Быстрое оформление — зачастую учреждения предлагают подождать 15-20 минут для получения карточки (в зависимости от филиала).
  • Возможен выгодный способ взять заемные деньги при помощи действующего счета.
  • Участие в бонусных программах с кэш-беком.
  • Использование интернет-банкинга для оплаты услуг и другого.
  • Переводы и финансовые операции без начисления дополнительных процентов в виде комиссий.

    • Кроме того, это отличный способ оплаты покупок в интернете и за рубежом. Если в поездке резко закончились средства, можно попросить родственников или друзей сделать перевод.

    Banki.ru экономит время и силы

    На нашем ресурсе вы можете использовать множество способов по поиску выгодного финансового продукта. Один из них — умный фильтр. Вам нужно просто задать желаемые параметры, а система сама исключит из списка те варианты, которые вам не подходят, а оставит те, которые полностью соответствуют заданным опциям.

    На сайте мы регулярно публикуем новости, чтобы пользователи были в курсе всех обновлений финансового мира.

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