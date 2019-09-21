Дебетовые карты MasterCard в Россельхозбанке

Банк: Россельхозбанк
Найдено 7 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Classic
Mastercard Standard
Мир Классическая
до 3% 300 нет
  • другое
  • для путешествий
Mastercard Standard
Мир Классическая
UnionPay Classic
 нет 0 - 600 до 5%
  • благотворительность
Visa Classic
Mastercard Standard
Мир Классическая
Мир-UnionPay
UnionPay Classic
 нет 200 нет
  • другое
  • для путешествий
Visa Instant Issue
Visa Classic
 нет 0 - 1 200 нет
  • для путешествий
  • другое
Visa Instant Issue
Visa Classic
Mastercard Instant Issue
Mastercard Standard
Мир Классическая
Мир-JCB
Мир-UnionPay
JCB Standard
UnionPay Classic
 нет 0 - 708 25%
  • другое
  • для путешествий
Visa Instant Issue
Visa Classic
Visa Gold
Visa Platinum
Mastercard Instant Issue
Mastercard Standard
Mastercard Gold
Mastercard Platinum
Мир
Мир Классическая
Мир Премиальная
Мир-JCB
Мир-UnionPay
JCB Standard
UnionPay Classic
 нет 0 - 4 788 25%
  • для путешествий
  • другое
Visa Instant Issue
Visa Classic
Visa Gold
Mastercard Instant Issue
Mastercard Standard
Mastercard Gold
Мир
Мир Классическая
Мир Премиальная
Мир-JCB
Мир-UnionPay
JCB Standard
UnionPay Classic
 нет 0 - 2 388 25%
  • для путешествий
  • другое

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

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Отзывы

Супер оперативное и неожиданно приятное решение
Оценка: 5 Проверяется
Супер оперативное и неожиданно приятное решениеВ 18.02.2019 при открытии вклада сотрудник банкапредложила открыть карту Халва и рассказал о возможности  повысить
 ... Весь отзыв
Прекрасная работа контактного центра.
Оценка: 5 Проверяется
Помогли в течении часа. Сотрудник всё выслушал и помог о всеми вопросами. Очень надеюсь так будут работать все банки.
Ну и качество звука хорошо, а то обычно как в ведро слышно... Весь отзыв
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Дебетовые карты MasterCard в Россельхозбанке в городах:

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Дебетовые карты MasterCard в Россельхозбанке станут хорошей альтернативой для пользователей, которым неудобно носить с собой большое количество бумажных денег и монет. На самом деле, многие граждане Российской Федерации имеют от 3 до 5 пластиковых карт — в зависимости от нужд. Многие финансовые организации предлагают большое количество программ, которые подразумевают кэш-беки, скидки на авиаперелеты и другие награды. Наш сервис Banki.ru дает возможность сэкономить время и силы — найти подходящий материальный вариант, не выходя из дома.

Какие преимущества предлагаются клиентам?

Во многом это зависит от филиала обращения. Но требования очень простые — клиент должен быть совершеннолетним и иметь паспорт гражданина РФ. Подтверждение регистрации в городе присутствия учреждения не нужно. Что касается других условий — их выдвигает каждая финансовая организация отдельно.

После того как вы сделали выбор в пользу филиала, рекомендуем обратить внимание на преимущества, которыми обладает платежная система в общем:

  • одна из самых безопасных систем во всем мире — даже если финансовое учреждение прекращает работу, вы можете получить средства уже через 14 дней размером до 1,4 миллиона рублей
  • бесплатное обслуживание — многие программы подразумевают такую возможность. Финансовым организациям выгодно, чтобы вы хранили деньги на их счетах, поэтому они не взимают комиссию за пользование. Однако она может взиматься, если пользователь заинтересован в создании привилегированного счета
  • счет Master Card может работать как вклад — на остаток средств начисляется процент. С одной стороны, можно накопить средства, а с другой — потратить в любой момент
  • простота в оформлении — если это зарплатная система, следует обратиться в бухгалтерию по месту работы. В другом случае — заказать через интернет или оставить соответствующую заявку на получение.

    • Чтобы избежать серьезных трат, можно поставить лимит на операции. Для активации такой возможности следует обратиться к сотруднику финансовой структуры.

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