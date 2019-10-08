Дебетовые карты MasterCard в СДМ-Банке давно стали частью жизни современного человека. Чтобы избежать путаницы с бумажными деньгами и навсегда забыть о монетах, многие потребители перешли на пластиковые карточки. Они легко помещаются в карман или кошелек, их не нужно пересчитывать или долго искать — очень удобно. Наш онлайн-маркет Banki.ru помогает в короткие сроки отыскать подходящее предложение на выгодных условиях. Сведения, представленные на нашем ресурсе полностью актуальны, специалисты всегда следят за своевременным обновлением информации.

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Преимущества использования Master Card:

обслуживание не стоит ни копейки — многим учреждениям выгодно, если пользователи хранят деньги на их счетах, поэтому не взимают оплату за использование. Однако привилегированная карточка может стать платной;

можно легко снимать наличные со счета в любом «родном» банкомате или партнерском — без комиссии;

денежные переводы со счета на счет совершаются всего в несколько кликов;

владельцу не нужно волноваться о ежемесячных платежах или процентах;

продукт можно использовать за рубежом, например, если вы отправились в путешествие.

Удобное и функциональное решение для тех, кто хочет не только хранить средства, но и получать удовольствие от пользования услугой. Ведь многие филиалы давно ввели бонусную программу и систему кэш-бек. Можно ходить в кино, ужинать в кафе, пользоваться услугами авиаперевозчика — со скидкой. Учитывайте, что клиенту могут предъявляться дополнительные требования в зависимости от учреждения, лучше всего уточнить это перед поездкой в выбранный филиал.

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