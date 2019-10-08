Дебетовые карты MasterCard в СДМ-Банке

Банк: СДМ-Банк
Найдены 2 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 6% 600 до 15% нет
до 6% 0 - 1 080 до 15% нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

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Польза с повышенным кэшбэком
Хоум Кредит Банк
до 10% годовых
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Купил - Накопил
Таврический Банк
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Citi Priority
Ситибанк
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Opencard
Банк «ФК Открытие»
cash back до 11%
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Отзывы

Работа кассы
Оценка: 5 Проверяется
Хочу персонально отметить и поблагодарить кассира отделения ВТБ по Комсомольскому пр., 7. Обращалась в это отделение неоднократно, в том числе по вопросам, связанным с обменом... Весь отзыв
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Дебетовые карты MasterCard в СДМ-Банке в городах:

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Дебетовые карты MasterCard в СДМ-Банке давно стали частью жизни современного человека. Чтобы избежать путаницы с бумажными деньгами и навсегда забыть о монетах, многие потребители перешли на пластиковые карточки. Они легко помещаются в карман или кошелек, их не нужно пересчитывать или долго искать — очень удобно. Наш онлайн-маркет Banki.ru помогает в короткие сроки отыскать подходящее предложение на выгодных условиях. Сведения, представленные на нашем ресурсе полностью актуальны, специалисты всегда следят за своевременным обновлением информации.

Интересно для клиентов и новых пользователей

Для большинства актуален максимально быстрый поиск подходящего материального продукта. В таких случаях мы рекомендуем обратиться к фильтру. Нужно задать правильные параметры и нажать кнопку подтверждения. Уже через несколько секунд появится список наиболее выгодных вариантов — среди них можно выбирать.

Преимущества использования Master Card:

  • обслуживание не стоит ни копейки — многим учреждениям выгодно, если пользователи хранят деньги на их счетах, поэтому не взимают оплату за использование. Однако привилегированная карточка может стать платной;
  • можно легко снимать наличные со счета в любом «родном» банкомате или партнерском — без комиссии;
  • денежные переводы со счета на счет совершаются всего в несколько кликов;
  • владельцу не нужно волноваться о ежемесячных платежах или процентах;
  • продукт можно использовать за рубежом, например, если вы отправились в путешествие.

    • Удобное и функциональное решение для тех, кто хочет не только хранить средства, но и получать удовольствие от пользования услугой. Ведь многие филиалы давно ввели бонусную программу и систему кэш-бек. Можно ходить в кино, ужинать в кафе, пользоваться услугами авиаперевозчика — со скидкой. Учитывайте, что клиенту могут предъявляться дополнительные требования в зависимости от учреждения, лучше всего уточнить это перед поездкой в выбранный филиал.

    Удобно использовать — Banki.ru

    Мы всегда держим руку на пульсе финансовых новостей и всегда отслеживаем любые обновления в сфере материального. Наш ресурс может служить вам не только как удобный фильтр и помощник в выборе заемных средств, но и как новостной портал, на котором представлены актуальные новости и аналитика от лица профессионалов.

    Если хотите найти больше информации о месте, где хотели бы подписать договор — переходите в раздел «Отзывы». Люди, которые брали заемные средства или оформляли карточки, решили поделиться своим мнением о качестве предоставленных услуг, нюансах и сотрудниках. Мы следим за достоверностью мнений — им можно доверять.

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