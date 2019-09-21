|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|
Visa Classic
|до 5%
|0 - 1 788
|до 10%
|нет
|
27 заявок
|
Visa Classic
Mastercard Standard
JCB Standard
|до 5%
|0 - 600
|нет
|
|
|
Visa Classic
|0%
|400
|нет
|
|
|
Visa Classic
Mastercard Standard
|0%
|800
|нет
|
|
|
Visa Classic
|0%
|0 - 1 200
|нет
|
|
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Дебетовые карты MasterCard в Связь-Банке давно стали удобной заменой бумажным деньгам. Такой способ оплаты принимается практически везде: в супермаркетах, кафе, ресторанах и других местах. Кроме того, карточка подходит для оплаты коммунальных услуг и товаров в интернете. Многие уже полностью отказались от бумажных денег и монет, которые приходится постоянно пересчитывать. Если вы подумываете о том, чтобы завести такой счет в ближайшее время — сервис Banki.ru с радостью поможет. Мы своевременно обновляем все сведения, связанные с российскими и коммерческими финансовыми организациями. Использование нашего сайта — это прекрасная возможность, чтобы сэкономить время и силы вместо долгих поездок в филиалы и ожидания в очередях.
Что нужно знать о Master Card
Прежде всего — это простые условия и бесплатное оформление (в большинстве финансовых организаций). В числе условий программ — клиент должен быть совершеннолетним и иметь паспорт гражданина РФ. Чтобы быстро подобрать подходящую материальных структуру, можно воспользоваться фильтром, который есть на сайте. Для этого нужно задать подходящие для вас параметры и подождать буквально пару секунд — перед вами появится список организаций, которые могут быть интересны.
Подробнее о преимуществах работы с Master Card.
Более подробную информацию о каждом финансовом продукте можно узнать, обратив внимание на карточку товара.
Удобный помощник Banki.ru
Мы помогаем узнать о филиалах больше! В нашем разделе «Отзывы» можно ознакомиться с мнением реальных людей, которые имели опыт сотрудничества с разными финансовыми структурами. За честностью отзывов мы следим особенно внимательно, поэтому представленной информации можно полностью доверять.