Дебетовые карты MasterCard в Связь-Банке давно стали удобной заменой бумажным деньгам. Такой способ оплаты принимается практически везде: в супермаркетах, кафе, ресторанах и других местах. Кроме того, карточка подходит для оплаты коммунальных услуг и товаров в интернете. Многие уже полностью отказались от бумажных денег и монет, которые приходится постоянно пересчитывать. Если вы подумываете о том, чтобы завести такой счет в ближайшее время — сервис Banki.ru с радостью поможет. Мы своевременно обновляем все сведения, связанные с российскими и коммерческими финансовыми организациями. Использование нашего сайта — это прекрасная возможность, чтобы сэкономить время и силы вместо долгих поездок в филиалы и ожидания в очередях.

Что нужно знать о Master Card

Прежде всего — это простые условия и бесплатное оформление (в большинстве финансовых организаций). В числе условий программ — клиент должен быть совершеннолетним и иметь паспорт гражданина РФ. Чтобы быстро подобрать подходящую материальных структуру, можно воспользоваться фильтром, который есть на сайте. Для этого нужно задать подходящие для вас параметры и подождать буквально пару секунд — перед вами появится список организаций, которые могут быть интересны.

Подробнее о преимуществах работы с Master Card.

Бесплатное обслуживание и отсутствие комиссии за пользование счетом. Также существуют условно-бесплатные предложения, однако клиенту необходимо соблюдать некоторые правила: поддерживать минимальный остаток, совершить покупки на определенную сумму в течение месяца или открыть вклад в финансовом учреждении.

Средства застрахованы — в том случае, если у филиала отзывают лицензию, пользователям положено страховое возмещение.

Кэшбек — многие структуры ввели его с целью повышения популярности услуги. Выходит, что вам возвращается процент с совершенной покупки (подробнее можно узнать в месте обращения).

Бесплатный онлайн-банкинг — можно совершать денежные переводы со счета на счет, пополнять вклады, оплачивать ЖКХ, штрафы и другое.

Более подробную информацию о каждом финансовом продукте можно узнать, обратив внимание на карточку товара.

Удобный помощник Banki.ru

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