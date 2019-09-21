Дебетовые карты MasterCard в Связь-Банке

Банк: Связь-Банк
Найдено 5 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 5% 0 - 1 788 до 10% нет
27 заявок
Visa Classic
Mastercard Standard
Мир
Мир Классическая
JCB Standard
 до 5% 0 - 600 нет
  • для путешествий
  • другое
0% 400 нет
  • для путешествий
  • другое
Visa Classic
Mastercard Standard
 0% 800 нет
  • для путешествий
  • другое
0% 0 - 1 200 нет
  • для путешествий

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Супер оперативное и неожиданно приятное решение
Оценка: 5 Проверяется
Супер оперативное и неожиданно приятное решениеВ 18.02.2019 при открытии вклада сотрудник банкапредложила открыть карту Халва и рассказал о возможности  повысить
 ... Весь отзыв
Прекрасная работа контактного центра.
Оценка: 5 Проверяется
Помогли в течении часа. Сотрудник всё выслушал и помог о всеми вопросами. Очень надеюсь так будут работать все банки.
Ну и качество звука хорошо, а то обычно как в ведро слышно... Весь отзыв
Все отзывы

Дебетовые карты MasterCard в Связь-Банке в городах:

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Дебетовые карты MasterCard в Связь-Банке давно стали удобной заменой бумажным деньгам. Такой способ оплаты принимается практически везде: в супермаркетах, кафе, ресторанах и других местах. Кроме того, карточка подходит для оплаты коммунальных услуг и товаров в интернете. Многие уже полностью отказались от бумажных денег и монет, которые приходится постоянно пересчитывать. Если вы подумываете о том, чтобы завести такой счет в ближайшее время — сервис Banki.ru с радостью поможет. Мы своевременно обновляем все сведения, связанные с российскими и коммерческими финансовыми организациями. Использование нашего сайта — это прекрасная возможность, чтобы сэкономить время и силы вместо долгих поездок в филиалы и ожидания в очередях.

Что нужно знать о Master Card

Прежде всего — это простые условия и бесплатное оформление (в большинстве финансовых организаций). В числе условий программ — клиент должен быть совершеннолетним и иметь паспорт гражданина РФ. Чтобы быстро подобрать подходящую материальных структуру, можно воспользоваться фильтром, который есть на сайте. Для этого нужно задать подходящие для вас параметры и подождать буквально пару секунд — перед вами появится список организаций, которые могут быть интересны.

Подробнее о преимуществах работы с Master Card.

  • Бесплатное обслуживание и отсутствие комиссии за пользование счетом. Также существуют условно-бесплатные предложения, однако клиенту необходимо соблюдать некоторые правила: поддерживать минимальный остаток, совершить покупки на определенную сумму в течение месяца или открыть вклад в финансовом учреждении.
  • Средства застрахованы — в том случае, если у филиала отзывают лицензию, пользователям положено страховое возмещение.
  • Кэшбек — многие структуры ввели его с целью повышения популярности услуги. Выходит, что вам возвращается процент с совершенной покупки (подробнее можно узнать в месте обращения).
  • Бесплатный онлайн-банкинг — можно совершать денежные переводы со счета на счет, пополнять вклады, оплачивать ЖКХ, штрафы и другое.

    • Более подробную информацию о каждом финансовом продукте можно узнать, обратив внимание на карточку товара.

    Удобный помощник Banki.ru

    Мы помогаем узнать о филиалах больше! В нашем разделе «Отзывы» можно ознакомиться с мнением реальных людей, которые имели опыт сотрудничества с разными финансовыми структурами. За честностью отзывов мы следим особенно внимательно, поэтому представленной информации можно полностью доверять.

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