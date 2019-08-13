|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Mastercard World
|до 6,5%
|0 - 2 739
|до 20%
|нет
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3 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Дебетовые карты MasterCard в ЮниКредит Банке — оптимальное решение для современного мира. С ее помощью можно быстро перевести средства с одного счета на другой, ежемесячно получить заработную плату от работодателя, совершать покупки через интернет и многое другое. На нашем сайте Banki.ru вы можете найти множество выгодных и интересных программ, которые подойдут под любые потребительские нужды. Специалисты нашего портала своевременно обновляют условия представленных финансовых продуктов — нам можно доверять.
Подробнее о преимуществах для клиентов Master Card
Оформление пластиковой карточки не займет много времени — заявку на нее можно заполнить онлайн или отправиться в заинтересовавший вас филиал. В числе обязательных условий — пользователь должен быть старше 18 лет и иметь паспорт гражданина РФ. При выборе программы обратите внимание на:
На случай, если вы сомневаетесь, нужен вам такой счет или нет, мы заготовили несколько объективных аргументов:
В сохранности средств можно не сомневаться — у счета есть надежный чип и технология 3D Secure.
Подробно о финансовом маркете Banki.ru
Наш портал предлагает множество возможностей для экономии вашего времени. Чтобы найти подходящий финансовый продукт за несколько минут, предлагаем обратить внимание на «умный» фильтр. Вы задаете системе параметры, а она исключает неподходящие варианты и выводит в топ те, которые могут вас заинтересовать.
Таким способом можно воспользоваться в любое время суток — ресурс доступен 24/7.
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