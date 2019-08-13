Дебетовые карты MasterCard в ЮниКредит Банке — оптимальное решение для современного мира. С ее помощью можно быстро перевести средства с одного счета на другой, ежемесячно получить заработную плату от работодателя, совершать покупки через интернет и многое другое. На нашем сайте Banki.ru вы можете найти множество выгодных и интересных программ, которые подойдут под любые потребительские нужды. Специалисты нашего портала своевременно обновляют условия представленных финансовых продуктов — нам можно доверять.

Подробнее о преимуществах для клиентов Master Card

Оформление пластиковой карточки не займет много времени — заявку на нее можно заполнить онлайн или отправиться в заинтересовавший вас филиал. В числе обязательных условий — пользователь должен быть старше 18 лет и иметь паспорт гражданина РФ. При выборе программы обратите внимание на:

размер кэш-бека;

процент, с которого вам будет начисляться дополнительная сумма в зависимости от остатка на счету.

На случай, если вы сомневаетесь, нужен вам такой счет или нет, мы заготовили несколько объективных аргументов:

с ее помощью можно платить за товары в интернете, в розничных магазинах, в ресторанах, кафе, театрах — практически везде;

значительная часть финансовых организаций создает специальные бонусные программы, с помощью которых пользователи получают скидки на определенные услуги или товары;

счет работает как зарплатный — для этого следует обратиться в бухгалтерию по месту работы, чтобы уточнить детали;

если чувствуете, что тратите слишком много — обратитесь к менеджеру учреждения, где вы заключали договор. Он поможет ввести лимит на денежные операции.

В сохранности средств можно не сомневаться — у счета есть надежный чип и технология 3D Secure.

Подробно о финансовом маркете Banki.ru

Наш портал предлагает множество возможностей для экономии вашего времени. Чтобы найти подходящий финансовый продукт за несколько минут, предлагаем обратить внимание на «умный» фильтр. Вы задаете системе параметры, а она исключает неподходящие варианты и выводит в топ те, которые могут вас заинтересовать.

Таким способом можно воспользоваться в любое время суток — ресурс доступен 24/7.

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